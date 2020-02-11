نائب: معدات مركز البحوث الزراعية بالزقازيق متهالكة

تحرير:أحمد جاد ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وزير الزراعة بتشكيل لجنة على الطبيعة لمعاينة 82 فدانا، تابعة لمركز البحوث الزراعية بكفر حمام بالزقازيق، بهدف تخصيصها للمنقعة العامة للمحافظة، قائلا إن محافظة الشرقية تشهد زيادة كبيرة فى عدد السكان، إذ يصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن ما أدى إلى حاجاتهم إلى خدمات عديدة، فى الوقت الذي أصبح لا يوجد فيه أي أماكن خالية لإقامة أماكن خدمية بالمحافظة، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة.

وأشار أباظة إلى أنه تقدم بطلب سابق لمحافظ الشرقية بتخصيص تلك المساحة لإنشاء مباني حكومية خدمية عليها، وردت وزارة الزراعة على طلب المحافظ بأن تلك الأرض يتم استغلالها في البحوث الزراعية، ما دفع النائب لعرض صور من داخل مركز البحوث تشير إلى وجود معدات منذ عام 1950 ولا تصلح لأي أبحاث، مطالبا بضرورة تشكيل