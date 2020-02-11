السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره «مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020»، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية برنارد لوني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، والتي أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول ما دعم هذا القطاع بشكل محوري.

وأضاف السيسي أن هذا الأمر ساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، معربا عن التطلع لمزيد من أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر، سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.وأكد على الأولية