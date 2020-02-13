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متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

تحرير:إسراء سليمان ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فوائد القهوة
فوائد القهوة
مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
دائمًا يحرص الآباء على إعطاء أطفالهم جميع العناصر الغذائية الهامة، لبناء صحي للجسم، مثل الفواكه والخضراوات، والأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، مع تجنب الوجبات السريعة والمشروبات المعلبة، وبما أن القهوة تجذب كل محبيها، فمتي يمكن تقديم أول كوب منها لطفلك؟ الكثير من الآباء يعتقدون أن القهوة،
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نكهات-مختلفة-من الشاى (1)

للحصول على نوم هادئ تناول شاي الموز أو اللافندر

نتعرض كل يوم لمواقف في العمل أو الحياة بشكل عام، تؤدي إلى زيادة التوتر والضغط النفسي والإجهاد، مما يجعلنا غير قادرين على تحقيق الأهداف، وليس ذلك فقط، بل يؤثر التوتر على النوم أيضًا، ويؤدي إلى الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، لذا ينصح بممارسة الرياضة قبل الذهاب للنوم، مع تناول مشروب دافئ، لاسترخاء العضلات، وبخاصة الشاي، على سبيل المثال شاي اللافندر، يتميز بخصائص علاجية، تساعدك على النوم، كما أن شاي الموز فعال بشكل كبير، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الاسناك أفضل من الوجبات

لو شعرت بالجوع في الـ3 مساءً.. تناول الحمص والجزر

نحتاج دائمًا لتناول اسناك أو طعام خفيف بين الوجبات الرئيسية، للحصول على الطاقة، التي تساعدنا على إنجاز مزيد من الأعمال اليومية، ففي الساعة الثالثة مساء يوميا تراودك الأفكار بالذهاب إلى أحد المطاعم الشهيرة، وتناول ساندوتش من البرجر والجبنة، ولكن هل تعلم أن مثل هذه العادات، تؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، كما أنها تضر بالصحة، وتزيد من معدلات الكوليسترول، لذا عليك اختيار أنواع صحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
حماية-العينين

للوقاية من المياه الزرقاء.. تناول الجزر والسبانخ

العين من أكثر الأجزاء الحساسة بالجسم، حيث تتأثر بالمؤثرات الخارجية، وتتعرض للتهيج والاحمرار أثناء تقلبات المناخ، على الجانب الآخر، توجد بعض الحالات المرضية التي تضعف الرؤية، مثل المياه الزرقاء، دائمًا ينصح باتخاذ إجراء جراحي، ولكن خبراء التغذية قدموا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تعزيز الرؤية، وتقليل فرص الإصابة، مثل الخوخ والسبانخ والبرتقال، والكرنب والأسماك وغيرها من الأطعمة الأخرى، وذلك حسبما صرح موقع الأمريكي "boldsky".
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ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

مارس الرياضة بانتظام.. قلتها يؤدي إلى سرطان الثدي

في كل يوم توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي توضح أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة أن النتائح وضحت فاعليتها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من الأمراض المزمنة الأخرى، على سبيل المثال المشي لـ30 دقيقة يوميًا يضمن لك قلب صحي، على الجانب الآخر قلة النشاط البدني واهمال الرياضة، ينتج عنه العديد من الأمراض، التي تتزايد وتظهر عند التقدم بالعمر، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وسرطان الثدي وأمراض الكلى، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
نصائح-لاتخاذ-قرارا صحيح-في-العام الجديد

احذر.. الجوع يؤثر على اتخاذ قرارات سليمة بشأن حياتك

تحتاج بعض القرارات إلى التفكير بشكل عميق، مع دراسة الموضوع من جميع النواحي، وقد يتطلب منك الأمر فترة، لكن في النهاية سوف تصل إلى القرار السليم، ويقول بعض خبراء التغذية أن الطعام يؤثر بشكل كبير على تفكيرك،، وربما تقوم ببعض الحماقات، فالشعور بالجوع يجعلك تتصرف بعشوائية، لأن عقلك مشغول بأمر آخر، وللتأكد من ذلك قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من الأشخاص، للتأكد من أن الطعام يلعب دورا في اتخاذ قرار سليم، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
اليوجا الساخنة

اللوز والتفاح..أطعمة يجب تناولها أثناء ممارسة اليوجا

يوصي خبراء التغذية والصحة البدنية دائمًا بأهمية ممارسة التمرينات الرياضية، للتخلص من الدهون المتراكمة في أجزاء متفرقة من الجسم، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، مع اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والعناصر الضرورية، ولكن هل تعرف أن هناك بعض من الرياضات ترتبط فاعليتها، بتناول بعض من الأطعمة الصحية، على سبيل المثال اليوجا تعتبر أسلوب حياة، وتجعلك تتناول أطعمة صحية، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
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