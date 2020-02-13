متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟
تحرير:إسراء سليمان
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فوائد القهوة
مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
دائمًا يحرص الآباء على إعطاء أطفالهم جميع العناصر الغذائية الهامة، لبناء صحي للجسم، مثل الفواكه والخضراوات، والأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، مع تجنب الوجبات السريعة والمشروبات المعلبة، وبما أن القهوة تجذب كل محبيها، فمتي يمكن تقديم أول كوب منها لطفلك؟
الكثير من الآباء يعتقدون أن القهوة،
دائمًا يحرص الآباء على إعطاء أطفالهم جميع العناصر الغذائية الهامة، لبناء صحي للجسم، مثل الفواكه والخضراوات، والأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، مع تجنب الوجبات السريعة والمشروبات المعلبة، وبما أن القهوة تجذب كل محبيها، فمتي يمكن تقديم أول كوب منها لطفلك؟
الكثير من الآباء يعتقدون أن القهوة، تؤدي إلى حدوث خلل بالنمو، ولكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، من ناحية أخرى، يقول أحد خبراء التغذية، لا يجب أن يتجاوز استهلاك الكافيين 100 ملج(1-2 كوب من القهوة أو زجاجتين من المشروبات الغازية)، وذلك بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا.
بالنسبة للبالغين والأطفال، يمكن تناول فنجان من القهوة بشكل منتظم، طالما أنهم لا يتناولون مصادر إضافية من الكافيين تتمثل في المشروبات الغازية.