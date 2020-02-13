متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

تحرير:إسراء سليمان ١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

فوائد القهوة

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

دائمًا يحرص الآباء على إعطاء أطفالهم جميع العناصر الغذائية الهامة، لبناء صحي للجسم، مثل الفواكه والخضراوات، والأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، مع تجنب الوجبات السريعة والمشروبات المعلبة، وبما أن القهوة تجذب كل محبيها، فمتي يمكن تقديم أول كوب منها لطفلك؟ الكثير من الآباء يعتقدون أن القهوة،