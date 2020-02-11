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عبد العال يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر قصب السكر

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مجلس الوزراء باسمه ونواب البرلمان وخاصة محافظات الصعيد بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر التي يبنى عليها تحديد السعر وذلك لكل المحافظات التي تعاني، قائلا: "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبوا أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذي يجبر الضرر ليس إلا"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
من ناحية أخرى، انتقد عبد العال، تجاهل وزير التموين، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وقال ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"،
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وزير الري يصل إلى واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد على مدار يومي غد وبعد غد. وذكر بيان لوزارة الري اليوم الثلاثاء أن هذه الجلسات تعقد بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
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افتتاح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالقليوبية

افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ومحمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المكتب الاقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في القليوبية. وعقب الافتتاح، استعرض المحافظ وأمين عام المجلس الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات. كما وقع الهجان وعبدالمنعم بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 31 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
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السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره «مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020»، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم «بي بي» البريطانية برنارد لوني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، والتي أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول ما دعم هذا القطاع بشكل محوري.
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رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
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عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".
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عبد العال يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرارين صادرين عن رئيس الجمهورية وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، معلنا إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروعات قوانين

بدأت، اليوم الأحد، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النائبة فايقة فهيم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.
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