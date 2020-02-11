عبد العال يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر قصب السكر
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مجلس الوزراء باسمه ونواب البرلمان وخاصة محافظات الصعيد بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر التي يبنى عليها تحديد السعر وذلك لكل المحافظات التي تعاني، قائلا: "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبوا أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذي يجبر الضرر ليس إلا"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
من ناحية أخرى، انتقد عبد العال، تجاهل وزير التموين، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.وقال ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"،
من ناحية أخرى، انتقد عبد العال، تجاهل وزير التموين، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة إعادة الدراسة في شأن أسعار قصب السكر، وفقا للحد الأدنى الذي يجبر الضرر، مشيرا إلى أن الدراسة التي قامت بها وزارة الزراعة تجاهلت أيضا حساب إيجار فدان الأرض.
وذكر: "الدراسة المعروضة في هذا الشأن تعاملت وكأن كل المزارعين يمتلكون الأراضي، علما بأن قرابة 90% من الفلاحين مستأجرين".