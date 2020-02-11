«التعاون للبترول»: 250 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال العام الجاري

قال رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول عادل عياد، إن أرباح الشركة في العام المالي الماضي 233 مليون جنيه، وأن الشركة تستهدف 250 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي الجاري.
وأضاف عياد، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، أن الشركة تمتلك ألفا و250 محطة تموين سيارات، والشركة وضعت استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث المحطات القائمة، وبحلول نهاية العام سيضيف المتعهدون 10 محطات تحمل شعار :التعاون للبترول".
ولفت إلى أن مبيعات شركة التعاون للبترول من الزيوت تبلغ حوالي 80 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للتوسع في مبيعات المنظفات بكافة أنواعها، حيث تقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من المنظفات التي تتميز بالجودة العالية وسعرها المنخفض.وأشار عياد إلى أن الشركة قامت بشراء 3 ناقلات بترول كما تم توقيع عقد
ولفت إلى أن مبيعات شركة التعاون للبترول من الزيوت تبلغ حوالي 80 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للتوسع في مبيعات المنظفات بكافة أنواعها، حيث تقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من المنظفات التي تتميز بالجودة العالية وسعرها المنخفض.
وأشار عياد إلى أن الشركة قامت بشراء 3 ناقلات بترول كما تم توقيع عقد بناء ناقلتين مع شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، وذلك في إطار دعم قدرات شركة التعاون للبترول بمجال تموين السفن، كما تعمل الشركة على رفع الكفاءة والإنتاجية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وأنظمة العمل والنقل والتعبئة والتخزين.
وقال إن الشركة تصدر منتجاتها من الزيوت والمنظفات إلى أوغندا ورواندا والسودان وليبيا والأردن، وتسعى للتوسع في التصدير مع ارتفاع معدلات الإنتاج.
ونوه بأن الإقبال الكبير وحرص أكثر من 16 مديرا تنفيذيا لكبرى الشركات العالمية على حضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول يعكس قوة قطاع البترول المصري، كما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.
ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 جناحا دوليا و15 شركة بترول عالمية و9 شركات بترول وطنية وأكثر من 450 شركة عارضة.
كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات؛ لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات؛ لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.