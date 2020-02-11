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«التعاون للبترول»: 250 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال العام الجاري

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م
سفن بترول
سفن بترول
قال رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول عادل عياد، إن أرباح الشركة في العام المالي الماضي 233 مليون جنيه، وأن الشركة تستهدف 250 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي الجاري. وأضاف عياد، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، أن الشركة تمتلك ألفا و250 محطة تموين سيارات، والشركة وضعت استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث المحطات القائمة، وبحلول نهاية العام سيضيف المتعهدون 10 محطات تحمل شعار :التعاون للبترول".
ولفت إلى أن مبيعات شركة التعاون للبترول من الزيوت تبلغ حوالي 80 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للتوسع في مبيعات المنظفات بكافة أنواعها، حيث تقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من المنظفات التي تتميز بالجودة العالية وسعرها المنخفض.وأشار عياد إلى أن الشركة قامت بشراء 3 ناقلات بترول كما تم توقيع عقد
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الدولار-مقابل-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرشًا واحدًا ليسجل أقل سعر بنحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد ليسجل أيضا نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

4 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2020

كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، عن وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثلا سلباً على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الاقتصاديات الكبرى قد تشهد تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد المخاطر المالية في ضوء التشوهات في أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.
وزارة-المالية

تفعيل السداد الإلكتروني للضرائب إلزاميًا مارس المقبل

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس ندوة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب للتعرف على آخر مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي بدأ مطلع يناير الماضي وينتهي بنهاية أبريل المقبل. وقال رجب محروس رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن جميع الممولين ملزمين بتسليم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خلال هذه الفترة بما في ذلك الممولين الطبيعيين "الأفراد"، أو الاعتباريين " الشركات". وأضاف محروس، أن المصلحة ستبدأ تفعيل منظومة السداد الإلكتروني للضرائب بشكل إلزامي بدءا من منتصف مارس المقبل.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب العالمية مستمرة في إتجاه الصعود

مازال الذهب لديه فرصة للصعود إذا استمر تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ10 أيام، بالقرب من 1.570 دولار الأن، حيث سيدفع هذا المعدن نحو خط المقاومة التالي عند 1.589 دولار، أى صعود قد يتعقبه هبوط تصحيحي ويمثل فرصة متجددة للمتداولين للدخول. وتراجعت أسعار الذهب بنحو 8 دولارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع عودة تدريجية للعمل من جانب المصانع الصينية ورغم ارتفاع عدد ضحايا الفيروس. ويعتبر الذهب ذو حساسية عالية لأي خفض في معدلات الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
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الرئيس-السيسى

السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر «إيجبس 2020»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020"، الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال إفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، الذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، إذ شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير والبتروكيماويات.
]اوبك

احتمال تأجيل عقد لقاء «أوبك+» بسبب فيروس كورونا

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء "أوبك+" بسبب فيروس كورونا، قائلا: "حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 مارس، ومن الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمي".
صناعة

تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى منذ 2017

أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر وتسجيله أدنى مستوى له منذ عام 2017. وواصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 48.2 نقطة في ديسمبر 2019. وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
السيسي (3)

السيسي يوجه بحل المشكلات أمام الكيانات الاقتصادية المتعثرة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
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