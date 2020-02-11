«التعاون للبترول»: 250 مليون جنيه أرباح مستهدفة خلال العام الجاري

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٥ م

سفن بترول

قال رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول عادل عياد، إن أرباح الشركة في العام المالي الماضي 233 مليون جنيه، وأن الشركة تستهدف 250 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي الجاري. وأضاف عياد، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، أن الشركة تمتلك ألفا و250 محطة تموين سيارات، والشركة وضعت استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث المحطات القائمة، وبحلول نهاية العام سيضيف المتعهدون 10 محطات تحمل شعار :التعاون للبترول".

ولفت إلى أن مبيعات شركة التعاون للبترول من الزيوت تبلغ حوالي 80 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للتوسع في مبيعات المنظفات بكافة أنواعها، حيث تقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من المنظفات التي تتميز بالجودة العالية وسعرها المنخفض.وأشار عياد إلى أن الشركة قامت بشراء 3 ناقلات بترول كما تم توقيع عقد