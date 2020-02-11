جريمة

الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة في يوم واحد

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة خلال يوم واحد، في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون. ففي الواقعة الأولى، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه انطلاقاً من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة.
وبادر نائب رئيس هيئة الإسعاف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار مالكي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات على إقناعه لقبول مبلغ مالي قدره أربعة ملايين جنيه، ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تكللت جهود الهيئة
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حبس-كلابشات

حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من ضبط أمين عهدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بالإسكندرية، اختلس 100 ألف جنيه من أحد فروع الجملة بالمجمعات الاستهلاكية، فتم ضبطه وبعرضه على النيابة طلبت سرعة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات التموين حول الواقعة وقررت حبس أمين العهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد ووضع لجنة قانونية للإشراف على الفرع.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (4)

حريق مصنع في المنطقة الصناعية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يس رئيس إدارة الحماية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مصانع الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات إصابة بين العاملين والموظفين والمترددين على المصنع نتيجة اشتعال النيران وسارعت القوات بإخلاء المصنع وبدأت عملية الاطفاء بواسطة 4 سيارات إطفاء تم الدفع بهما لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمصانع المجاورة.
محكمة-ارشفية

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «ميدان الشهداء»

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، يوليو 2013، لجلسة 12 فبراير الجاري. وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
نفوق-الأسماك-بنهر-النيل (4)

تسمم طبيبة و3 من أبنائها بسبب وجبة سمك

أعلن مركز السموم بالمستشفى "الأميري"، التابع إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن استقبال أسرة مكونة من طبيبة و3 أطفال مصابين بالتسمم ، وذلك نتيجة تناولهم وجبة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنطقة سيدى بشر، بدائرة قسم شرطة اول المنتزه، شرق المدينة، وأفاد بأن المصابين الأربعة وصلوا المستشفى مصابين بحالة أعياء شديدة نتيجة ظهور أعراض التسمم عليهم، وأنه على الفور بدأت إدارة المستشفى اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
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