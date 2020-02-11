الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة في يوم واحد

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

الرقابة الإدارية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة خلال يوم واحد، في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون. ففي الواقعة الأولى، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه انطلاقاً من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة.

وبادر نائب رئيس هيئة الإسعاف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار مالكي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات على إقناعه لقبول مبلغ مالي قدره أربعة ملايين جنيه، ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تكللت جهود الهيئة