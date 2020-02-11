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عمدة الصحفيين محمد العزبي: الصحافة في خطر شديد.. ولم يعد لها تأثير

محمد العزبي: إلغاء التعاقدات في الصحف القومية لم ولن يحدث.. والقرار مهين.. أمي أعلنت وفاتي حينما كنت أغطي العدوان الثلاثي.. وهكيل لم ينشر لي خبرًا.. اترفدت من الجمهورية وطلعوني على المعاش وعمري 40 سن
تحرير:محمد فتحي_ تصوير: هاني شمشون ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣١ م
الكاتب الصحفي محمد العزبي
الكاتب الصحفي محمد العزبي
واحد من أكبر صحفيي مصر، يُلقب بـ«عمدة الصحفيين»، كان شاهدًا على كثير من التحولات التاريخية، عاصر كبار الكتاب وجمعته صداقة بنجوم الفن والشعر والأدب، له قراءات مختلفة حول الأحداث التي عاشتها مصر بداية من الحكم الملكي إلى يومنا هذا، إنه الكاتب الكبير محمد العزبي.. كان لـ«التحرير» معه هذا الحوار الذي يعد توثيقًا لكثير من الأحداث المهمة.
ندمت على عملي بالصحافة أثناء اعتقالي.. وتمنيت لو كنت طبيبا في قريتي   اعتزلت الكتابة لأني لا أحب القيود.. ومش عايز أعمل بطل   توليت رئاسة تحرير «الإجيبشيان جازيت» وأنا لا أجيد الإنجليزية اتهمت بأني المبعوث الدولي للشيوعيين.. وقابلت «الأبنودي وحجاب والغيطاني» في المعتقل عبد
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النائب -صلاح -حسب- الله (1)

حالة وفاة ونجاة متحدث البرلمان.. كواليس سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، اليوم الثلاثاء، إن مقر حزب الحرية بالسويس الجديد في عقار جديد، تحت مقر أحد البنوك، لافتًا إلى أن المقر أمام محافظة السويس مباشرة، مشيرًا إلى أن العمارة التي يوجد بها المقر لست قديمة ولا متهالكة، ومن المفترض أن الأسانسير بها حديث. وكشف حسب الله تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر حزب الحرية أثناء افتتاحه: «أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية، وحصلت الحادثة وسقط الأسانسير من الدور السادس، ما نتج عنه وفاة اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية السابق، ونائب رئيس حزب الحرية».
طقس

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
المستشار -رجاء- العربى

وفاة النائب العام الأسبق المستشار رجاء العربي عن عمر 85 عامًا

توفي المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما إثر وعكة صحية مفاجئة، وتم دفنه بمقابر الأسرة.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

أمطار وبرق ورعد.. الطقس السيئ يضرب الشرقية

تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد والرياح الشديدة وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة. وقرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية وتشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار التي حولت الشوارع والميادين إلى برك ومستنقعات، حيث قرر الدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الانفاق والشوارع المنخفضة وسرعة تشغيل بالوعات المياه لتصريف الأمطار بها فى فترة وجيزة لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة.
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وسيم -السيسي (1)

وسيم السيسي: «عبد الناصر والسادات» مزقا النسيج الوطني المصري

استنكر الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصيات، ما فعله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودوره السلبي خلال فترة حكمه لمصر، قائلًا: «مبارك أهمل مصر وتركها وأفسدها». وهاجم السيسي، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج «المواجهة مع النفس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، قائلا: «مزقا النسيج الوطني المصري»، متابعًا: «مبارك ترك مصر وأهملها مقابل صفقة شريرة، وهي أنا وابني نحكم في وأنتوا اعملوا إللي أنتوا عايزينه في مصر».
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