افتتاح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالقليوبية
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م
عبد الحميد الهجان
افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ومحمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المكتب الاقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في القليوبية.
وعقب الافتتاح، استعرض المحافظ وأمين عام المجلس الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات.
كما وقع الهجان وعبدالمنعم بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة.
وقال المحافظ إن المكتب الإقليمي التابع للمجلس في المحافظة، سيقدم الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان إضافة إلى توفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس، مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين
وقال المحافظ إن المكتب الإقليمي التابع للمجلس في المحافظة، سيقدم الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان إضافة إلى توفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس، مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن .
من جانبه، أكد أمين عام المجلس أن افتتاح المكتب الإقليمي وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم أوجه الرعاية والدعم في جميع المجالات لأسر شهداء الوطن.
وأضاف أمين عام المجلس أنه جاري التوسع في افتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات المجلس للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة.
وأشار الى أن المجلس بصدد افتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين مجهز بـ3 عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة استقبال بالنظام الآلي.