افتتاح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالقليوبية

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م

عبد الحميد الهجان

افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ومحمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المكتب الاقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في القليوبية. وعقب الافتتاح، استعرض المحافظ وأمين عام المجلس الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات. كما وقع الهجان وعبدالمنعم بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة.

وقال المحافظ إن المكتب الإقليمي التابع للمجلس في المحافظة، سيقدم الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان إضافة إلى توفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس، مؤكداً أن الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين