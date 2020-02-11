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خبير يوناني يعلن إتاحة لقاح لعلاج «كورونا» في غضون أشهر

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م
كورونا
كورونا
أعلن العالم اليوناني "المتخصص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة " ديميتريوس باراسكيفيس، اليوم الثلاثاء، أن لقاحًا لعلاج فيروس "كورونا" المستجد سيصبح في متناول اليد وسيكون جاهزًا في وقت قريب. وأكد باراسكيفيس، الأستاذ المساعد في الطب الوقائي وعلم الأوبئة بكلية الطب في جامعة أثينا ، في مقابلة مع صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - أن لقاح علاج كورونا سيكون متاحًا في غضون أشهر قليلة ، إذا تم تقدير الوقت اللازم لإجراء اختبارات سريرية.
وأوضح أن فيروس "كورونا " لا يعد فتاكًا مقارنة بفيروسات أخرى، مشيرا إلى أن "كورونا" وفيروس الإنفلونزا، يتسببان - إلى حد كبير- في حدوث أعراض خفيفة، فيما تتراوح نسبة معدل الوفيات بين 3% و4%.وأشار العالم اليوناني إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" هم: كبار السن والفئات الضعيفة ومن يعانون
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الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

أول ظهور علني للرئيس الصيني منذ تفشي «كورونا»

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد فيروس "كورونا"، الذي قضى حتى الآن على حياة أكثر من 1000 شخص. وفي أول ظهور علني، اليوم الثلاثاء، له منذ بدء انتشار فيروس "كورونا"، الذي خطف حياة 1017 شخصا، تفقد الرئيس الصيني أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه في بكين، وارتدى قناعا للحماية، وقال إن "بكين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
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الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
كورونا

مسؤول ياباني: من الصعب إجراء فحوصات لجميع ركاب «سفينة كورونا»

أعلن مسؤول ياباني أن السلطات الصحية اليابانية لن تقوم بإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد لجميع ركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برينسس" السياحية، التي تم فرض حجر صحي عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني، نظرا لصعوبة ذلك. وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية التي تقل أكثر من 3700 شخص؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 135.
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كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
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426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
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كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
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