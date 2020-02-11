وزير الري يصل إلى واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

سد النهضة

وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد على مدار يومي غد وبعد غد. وذكر بيان لوزارة الري اليوم الثلاثاء أن هذه الجلسات تعقد بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت فى واشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، حيث صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري