وزير الري يصل إلى واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م
سد النهضة
وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد على مدار يومي غد وبعد غد.
وذكر بيان لوزارة الري اليوم الثلاثاء أن هذه الجلسات تعقد بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
يأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت فى واشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، حيث صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري
يأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت فى واشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وأثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، حيث صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري.
جدير بالذكر أن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق تضمن اتفاقا حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.
كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.