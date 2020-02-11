إرهاب

«الداخلية»: مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بالعريش

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م
إرهابيون - أرشيفية
إرهابيون - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء. وأوضح بيان الوزارة، أن قوات الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة.
وقال البيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، وإتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم إستهداف منطقة إختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا، بينما
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افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
تفجير-في-أفغانستان (1)

هجوم انتحاري في أفغانستان.. ومقتل 5 أشخاص

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، اليوم الثلاثاء، عندما فجر انتحاري نفسه في غرب كابول، في أول تفجير من هذا النوع تشهده العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي استمر شهرين. ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قرب مدخل أكاديمية فهيم العسكرية. وكان فهيم، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وزيرا سابقا للدفاع ومن بين المقاتلين المناهضين لطالبان الذين دخلوا كابول مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، بعد الإطاحة بنظام طالبان، وتوفي فهيم في العام 2014.
الجندي- القاتل

تصفية مهاجم مركز تايلاند التجاري.. وارتفاع الضحايا

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
الحوثيين

مقتل 13 حوثيا وإصابة 55 في محاولات تسلل بالحديدة

قُتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي (الحديدة). وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة، مؤكدة أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفة أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.
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