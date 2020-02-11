«الداخلية»: مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بالعريش

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م

إرهابيون - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء. وأوضح بيان الوزارة، أن قوات الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة.

وقال البيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، وإتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم إستهداف منطقة إختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا، بينما