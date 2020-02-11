«الداخلية»: مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بالعريش
١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٦ م
إرهابيون - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، مقتل 17 عنصرًا إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بالعريش في محافظة شمال سيناء.
وأوضح بيان الوزارة، أن قوات الأمن عثرت بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة.
وقال البيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، وإتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم إستهداف منطقة إختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا، بينما
وقال البيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ثالث العريش بشمال سيناء، وإتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم إستهداف منطقة إختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 11 عنصرًا، بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش، وجرى تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 6 آخرين، وعثر بحوزتهم على ( 4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف)، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
وذكر البيان أن ذلك يأتي استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتى تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد.