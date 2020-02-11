أمطار وبرق ورعد.. الطقس السيئ يضرب الشرقية

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠١ م

أمطار - أرشيفية

تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد والرياح الشديدة وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة. وقرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية وتشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار التي حولت الشوارع والميادين إلى برك ومستنقعات، حيث قرر الدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الانفاق والشوارع المنخفضة وسرعة تشغيل بالوعات المياه لتصريف الأمطار بها فى فترة وجيزة لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة.

ووجه المحافظ مسئولى شركة الكهرباء بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وعدم وجود اسلاك مكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ علي أرواحهم.وتابع المحافظ عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية والشوارع للتأكد من إزالة أي تجمعات للمياه لمنع إعاقة الحركة المرورية.من جانبه، قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة