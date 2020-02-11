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انحسار أعداد المتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني.. و300 مصاب جراء المواجهات

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
انحسرت أعداد المتظاهرين اللبنانيين في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، بعد مواجهات استمرت لعدة ساعات بين المحتجين والقوى الأمنية، على خلفية رفض المتظاهرين انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية. وقامت القوى الأمنية بإزالة عدد من الحواجز الحديدية التي كانت قد استخدمتها منذ الصباح الباكر في إغلاق بعض الطرق وتحديد مسارات السير، بعدما توقفت المواجهات مع المتظاهرين.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن فرق الاستجابة التابعة له قامت بنقل 40 جريحا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما قدمت الإسعافات اللازمة لـ 260 مصابا آخرين على الأرض، وذلك جراء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.وكان المتظاهرون قد اشتبكوا مع القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب المكلفة بتأمين انعقاد
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لبنان

ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة. ووصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.
الكويت.

إجراء جديد من الكويت تجاه الوافدين بسبب «كورونا»

عممت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إقرارا مطبوعا على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحتم على المسافرين القادمين إلى الكويت تعبئته قبل السماح لهم بالدخول، ويتضمن بيانات عن الحالة الصحية للمسافر، وذلك فى خطوة إضافية لتوفير الحماية من مخاطر تفشى وباء فيروس (كورونا) المستجد. وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي، أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها.
الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على طريق «M5» لأول مرة منذ 2012

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن نشطاء سوريين أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، مضيفة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.
لبنان

انقسام أمريكي حول حكومة لبنان و«لا ثقة» يشعل الشارع

تعالت الأصوات في شوارع لبنان عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان بالتزامن مع موعد منح الثقة لحكومة حسان دياب، كما دعا منظمو الحراك إلى الإضراب العام. وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن حالة الرفض التي ينتهجها الشارع يبدو أنها ستكون سببا في استمرار هذا الجمود.
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لبنان

انقسام أمريكي حول حكومة لبنان و«لا ثقة» يشعل الشارع

تعالت الأصوات في شوارع لبنان عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان بالتزامن مع موعد منح الثقة لحكومة حسان دياب، كما دعا منظمو الحراك إلى الإضراب العام. وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن حالة الرفض التي ينتهجها الشارع يبدو أنها ستكون سببا في استمرار هذا الجمود.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

مواجهات قرب البرلمان اللبناني بين محتجين وقوات الأمن

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد، اليوم الثلاثاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، فيما ردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
سعد الحريري

الحريري: تعطيل المؤسسات سبب تدهور الاقتصاد اللبناني

قال زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن التيار سينتقل إلى موقع "المعارضة البناءة" في الحياة السياسية اللبنانية، ولن يلجأ مطلقًا إلى سلاح تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي مارسته عدد من القوى السياسية في السنوات الأخيرة هو الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي يشهده لبنان حاليًا.
احتجاجات لبنان

تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت. وينفذ المحتجون اليوم اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020، إذ قال مصدر إن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى أحد مداخل ساحة النجمة عبر شارع "فوش"، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية، وفقًا لروسيا اليوم.
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