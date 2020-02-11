سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفاة النائب العام الأسبق المستشار رجاء العربي عن عمر 85 عامًا

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م
المستشار رجاء العربي
المستشار رجاء العربي
توفي المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما إثر وعكة صحية مفاجئة، وتم دفنه بمقابر الأسرة.
يذكر أن المستشار رجاء العربي شغل منصب النائب العام خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999، تولى خلالها الإشراف على التحقيقات في العديد من القضايا الاقتصادية، والمعروفة بقضايا توظيف الأموال والتحفظ على شركات الريان والشريف والسعد، كما أشرف على القضايا التي عرفت إعلاميا بقضايا "نواب القروض".
النائب -صلاح -حسب- الله (1)

حالة وفاة ونجاة متحدث البرلمان.. كواليس سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، اليوم الثلاثاء، إن مقر حزب الحرية بالسويس الجديد في عقار جديد، تحت مقر أحد البنوك، لافتًا إلى أن المقر أمام محافظة السويس مباشرة، مشيرًا إلى أن العمارة التي يوجد بها المقر لست قديمة ولا متهالكة، ومن المفترض أن الأسانسير بها حديث. وكشف حسب الله تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر حزب الحرية أثناء افتتاحه: «أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية، وحصلت الحادثة وسقط الأسانسير من الدور السادس، ما نتج عنه وفاة اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية السابق، ونائب رئيس حزب الحرية».
طقس

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (4)

أمطار وبرق ورعد.. الطقس السيئ يضرب الشرقية

تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد والرياح الشديدة وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء، وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة. وقرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية وتشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأمطار التي حولت الشوارع والميادين إلى برك ومستنقعات، حيث قرر الدفع بسيارات شفط المياه المتراكمة في الانفاق والشوارع المنخفضة وسرعة تشغيل بالوعات المياه لتصريف الأمطار بها فى فترة وجيزة لتعود الحياة بصورة طبيعية للمحافظة.
سد- النهضة -الجديد (1)

وزير الري يصل إلى واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد على مدار يومي غد وبعد غد. وذكر بيان لوزارة الري اليوم الثلاثاء أن هذه الجلسات تعقد بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]