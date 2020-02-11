وفاة النائب العام الأسبق المستشار رجاء العربي عن عمر 85 عامًا

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م

المستشار رجاء العربي

توفي المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما إثر وعكة صحية مفاجئة، وتم دفنه بمقابر الأسرة.

يذكر أن المستشار رجاء العربي شغل منصب النائب العام خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999، تولى خلالها الإشراف على التحقيقات في العديد من القضايا الاقتصادية، والمعروفة بقضايا توظيف الأموال والتحفظ على شركات الريان والشريف والسعد، كما أشرف على القضايا التي عرفت إعلاميا بقضايا "نواب القروض".