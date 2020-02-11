«المركزي»: مصر نجحت في خفض عجز الميزان التجاري ومعدلات التضخم

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٦ م

طارق عامر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات "هيكلية " والقضاء على "البيروقراطية " ومعوقات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح المالي، أطلقت مصر نقاشات للحصول على دعم فني من صندوق النقد.

وأشار عامر في تصريحات على هامش معرض مصر الدولي للبترول اليوم الثلاثاء، إلى أن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى للقضاء على "السوق السوداء" للعملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 150 مليار دولار، مضيفا أن مصر نجحت أيضا في خفض العجز في الميزان التجاري، ومعدلات