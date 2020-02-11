ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

محمد صلاح

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".

وفي موسم 2017، رحل محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وتوج مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكان هدافًا للموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي موسم 2019 احتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب جائزة

وفي موسم 2017، رحل محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وتوج مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكان هدافًا للموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي موسم 2019 احتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعبي العالم، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع ليفربول، طوال الفترة الماضية.



ويقترب محمد صلاح من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.