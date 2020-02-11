رياضة

ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".
وفي موسم 2017، رحل محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وتوج مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكان هدافًا للموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي موسم 2019 احتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب جائزة
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الزمالك- وزيسكو‎ (4)

نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
مانشيستر يونايتد (2)

مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.
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محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
صلاح-كلوب

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
محمد صلاح

«ليفربول» يعبر وست هام ومحمد صلاح يسجل

حقق فريق ليفربول فوزًا سهلًا على نظيره وست هام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
يورجن كلوب

الاتحاد الإنجليزي يفتح النار على كلوب

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الانتقادات التي وجهها يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشأن موعد مباراة إعادة الدور الرابع من كأس إنجلترا الشهر المقبل. ونشرت جريدة ميرور الإنجليزية بيان الاتحاد، وجاء كالتالي: "لقد بذل اتحاد الكرة الإنجليزي جهودًا كبيرة لإفساح المجال لعطلة شتوية للاعبين في منتصف الموسم، حيث عمل عن كثب مع رابطة الدوري الإنجليزي وأنديتها، إنها إضافة جديدة ومهمة إلى جدول كرة القدم الإنجليزية، وهي مصممة لصالح الأندية ولاعبيها".
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