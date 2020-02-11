سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
أفغانستان
أفغانستان
قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
وتكبدت واشنطن منذ عام 2002 خسائر جراء هجمات مسلحي طالبان وغيرهم من المسلحين على المشاريع الأمريكية في أفغانستان؛ والتي تم النظر إليها باعتبارها أهداف سهلة للمسلحين.وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن تقرير المفتش العام الأمريكي لم يشتمل على حالات الوفيات العرضية أو غيرها من الحالات ذات الصلة بمشاريع إعادة
اقرأ المزيد
البنتاجون

البنتاجون يغلق صحيفته الورقية: عمرها 160 عاما

قررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الإثنين، إغلاق النسخة الورقية من صحيفتها اليومية بسبب التقشف وانتشار الإنترنت، وذلك بعد نحو 160 عاما على إصدارها. وقال البنتاجون إنه ينوي وقف نسخته المطبوعة من صحيفة "ستارز آند سترايبس"، التي يعود تاريخ الطبعة الأولى منها إلى العام 1861 خلال الحرب الأهلية الأمريكية. وأوضحت المديرة المالية في البنتاجون إلاين مكاسكر، خلال تقديمها مشروع ميزانية الوزارة للعام 2021: "قررنا أنه في العصر الحديث، لم تعد الصحف الورقية هي الطريقة التي نتواصل من خلالها"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
الشرطة الامريكية

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع اليوم الإثنين، في أحد المتاجر بولاية أركنساس الأمريكية. ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن اثنين من المصابين بإطلاق النار من الشرطة، تدخلا بعدما فتح رجل النار من بندقيته في أحد متاجر وولمارت بمدينة فورست، موضحة أن الشرطة لم تفصح عن تفاصيل الحادث.
غبريال-صوما -مستشار- الرئيس -الأمريكي- دونالد- ترامب

مستشار ترامب: القاهرة وواشنطن شريكتان في مكافحة الإرهاب

أكد جبريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة شريكة مع مصر في مكافحة الإرهاب الذي يهدد عددًا كبيرًا من دول المنطقة. وقال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "سكايب"، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل، من خلال أسطولها الخامس المسئول عن حماية ما يقرب من مليونين ونصف ميل مربع، مع عدد من الدول على درء الخطر من أي عدوان إرهابي على المنطقة.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

واشنطن تتهم 4 عسكريين صينيين باختراق بيانات 150 مليون أمريكي

اتهمت السلطات الأمريكية، 4 عسكريين صينيين باختراق وسرقة البيانات الشخصية والأسرار التجارية في واحدة من كبرى العمليات المسجلة في هذا المجال. قال ويليام بار المدعي العام الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الجريمة وقعت في عام 2017، وحصل المشتبه فيهم على معلومات تخص نحو 150 مليون مواطن أمريكي، مشيرًا إلى هذا الاختراق يعد من أضخم العمليات المسجلة وهو عمل إجرامي متعمد استهدف الحصول على معلومات شخصية للمواطنين الأمريكيين عبر اختراق نظام مؤسسة "إكويفاكس" التي تعمل في عدة مجالات من بينها متابعة بيانات خدمات البطاقات الائتمانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (3)

الولايات المتحدة تُجلي 550 مواطنًا من ووهان الصينية

أعلن مسؤول أمريكي أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطنا أمريكياً ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
ترامب

ترامب يتعهد بالفوز على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يحقق النصر على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وندد الرئيس الأمريكي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، بما وصفه "جنون اليسار الراديكالي"، قائلا ، أمام حشد في ولاية أيوا "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسا لمزارعكم". وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركزا بصورة أساسية على حيوية الاقتصاد الأمريكي والاتفاقات التجارية التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأمريكيين، مؤكدا أنه أنجز أكثر بكثير من أي رئيس خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]