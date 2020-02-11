جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

أفغانستان

قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.

وتكبدت واشنطن منذ عام 2002 خسائر جراء هجمات مسلحي طالبان وغيرهم من المسلحين على المشاريع الأمريكية في أفغانستان؛ والتي تم النظر إليها باعتبارها أهداف سهلة للمسلحين.وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن تقرير المفتش العام الأمريكي لم يشتمل على حالات الوفيات العرضية أو غيرها من الحالات ذات الصلة بمشاريع إعادة