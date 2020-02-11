دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٧ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:الصغرى العظمىالقاهرة 08 20شبين الكوم 09 20طنطا 09 20دمنهور 09 21الإسكندرية 10 21بلطيم 10 21مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 05 22بورسعيد 11 22دمياط 10 21الزقازيق 10 21الإسماعيلية 08 22السويس 08 20العريش 07 21رفح 07 20رأس سدر 09 20نخل 02 18نويبع 12 19طابا 11 18كاترين