مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٣ م

الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.

كما عقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بداية المران، تحدث فيها عن أهمية لقاء السوبر الإفريقي وضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر، من أجل تحقيق الفوز وإسعاد ملايين الزملكاوية باللقب. وخضع كريم بامبو لاعب الفريق، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وذلك

كما عقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بداية المران، تحدث فيها عن أهمية لقاء السوبر الإفريقي وضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر، من أجل تحقيق الفوز وإسعاد ملايين الزملكاوية باللقب.



وخضع كريم بامبو لاعب الفريق، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وذلك بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية.



وحرص مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض على الاطمئنان على بعثة الزمالك في الدوحة، وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم القلعة البيضاء.



وحضر المران كل من هانى زادة وحمادة أنور عضوا مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف رئيس البعثة، التي وصلت إلى الدوحة عصر اليوم الثلاثاء، وسط استقبال غفير من الجماهير البيضاء.