رياضة

نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
الزمالك
الزمالك
يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".
واختتم المدير الفني للمنتخب التونسي السابق، قائلًا:"الترجي يأمل في تفادي سيناريو ما حدث الموسم الماضي أمام الرجاء وبناء عليه سيعمل الفريق على تجاوز المشاكل الدفاعية والتركيز على نقاط قوته". ولم يتوج الترجي بكأس السوبر الإفريقي سوى مرة وحيدة كانت في عام 1995 وخسره ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019، في
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فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
محمد صلاح

ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".
مانشيستر يونايتد (2)

مانشستر يونايتد يخطط لبناء تشكيلة قوية في الصيف

قال إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، إن الانتقالات الصيفية ستمثل فرصة مهمة لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في ملتقى مع مشجعي يونايتد في أولد ترافورد. ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في موسم 2012-2013، المركز الثامن هذا الموسم بعد 25 مباراة وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، ودعم يونايتد صفوفه بصفقة واحدة، بعقد دائم، في يناير الماضي عندما ضم برونو فرنانديز.
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فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
مرتضى منصور (1) (1)

تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الاتحاد القطري يعلن نفاذ تذاكر لقاء الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن نفاذ تذاكر مواجهة السوبر الأفريقي، بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، والترجي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تذاكر كأس السوبر الأفريقي تم بيعها بالكامل، نتمنى أن يستمتع الجميع بالمواجهة التي يحتضنها ستاد ثاني بن جاسم.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
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