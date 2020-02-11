نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

الزمالك

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".

واختتم المدير الفني للمنتخب التونسي السابق، قائلًا:"الترجي يأمل في تفادي سيناريو ما حدث الموسم الماضي أمام الرجاء وبناء عليه سيعمل الفريق على تجاوز المشاكل الدفاعية والتركيز على نقاط قوته". ولم يتوج الترجي بكأس السوبر الإفريقي سوى مرة وحيدة كانت في عام 1995 وخسره ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019، في

واختتم المدير الفني للمنتخب التونسي السابق، قائلًا:"الترجي يأمل في تفادي سيناريو ما حدث الموسم الماضي أمام الرجاء وبناء عليه سيعمل الفريق على تجاوز المشاكل الدفاعية والتركيز على نقاط قوته".



ولم يتوج الترجي بكأس السوبر الإفريقي سوى مرة وحيدة كانت في عام 1995 وخسره ثلاث مرات أعوام 1999 و2012 و2019، في المقابل توج الزمالك باللقب ثلاث مرات أعوام 1994 و1997 و2003 وخسره في 2001.



ومن المقرر أن يواجه الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، حامل لقب كأس مصر نظيره الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر حامل لقب الدوري في بطولة السوبر المصري والمقرر لها يوم 20 فبراير في أبوظبي.