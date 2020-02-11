حالة وفاة ونجاة متحدث البرلمان.. كواليس سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية

تحرير:التحرير ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ م

صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، اليوم الثلاثاء، إن مقر حزب الحرية بالسويس الجديد في عقار جديد، تحت مقر أحد البنوك، لافتًا إلى أن المقر أمام محافظة السويس مباشرة، مشيرًا إلى أن العمارة التي يوجد بها المقر لست قديمة ولا متهالكة، ومن المفترض أن الأسانسير بها حديث. وكشف حسب الله تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر حزب الحرية أثناء افتتاحه: «أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية، وحصلت الحادثة وسقط الأسانسير من الدور السادس، ما نتج عنه وفاة اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية السابق، ونائب رئيس حزب الحرية».

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، على فضائية «صدى البلد»: «اللواء حسن ناجي كان برفقة النائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وتوفى اللواء حسن ناجي، وربنا يصبرنا ويصبر أهله»، موضحًا أن النائب أحمد مهني سليم معافى ولم تحدث له أية إصابات».وتابع: «النائبان كان برفقتهما الدكتور مجدي