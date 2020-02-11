سرقة محول الكهرباء بمستشفى الإسماعيلية العام

تحرير:محمد مصباح ? ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م

مستشفى الإسماعيلية العام

شهد المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، واقعة سرقة قواطع نحاس كهربائية كبيرة من داخل المحول الرئيسي مسؤلة عن توزيع الكهرباء على المستشفى. وأكدت مصادر طبية داخل المستشفى، أنه تم قطع الكهرباء صباح اليوم من قبل مجهولين وسرقوا وحدة كهربائية كبيرة عبارة عن مفتاح، وقواطع نحاس توزيع لمحول الكهرباء، وقاموا بتوصيل الكهرباء عن طريق أسلاك بديلة وفروا هاربين.

من جانبه، أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، أنه على الفور تم توفير البديل لتوصيل الكهرباء للمستشفى من أجل خدمة الأهالي، وذلك بعد إبلاغ الشركة عن سرقة أجزاء من أحد الوحدات الكهربائية بالمستشفى.وأضاف رئيس الشركة، أن قواطع النحاس الكهربائية التي تم سرقتها هي عبارة عن: «مفتاح قطع كبير

من جانبه، أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، أنه على الفور تم توفير البديل لتوصيل الكهرباء للمستشفى من أجل خدمة الأهالي، وذلك بعد إبلاغ الشركة عن سرقة أجزاء من أحد الوحدات الكهربائية بالمستشفى.



وأضاف رئيس الشركة، أن قواطع النحاس الكهربائية التي تم سرقتها هي عبارة عن: «مفتاح قطع كبير مسؤول عن توزيع الكهرباء على المستشفى، يتجاوز وزنه 250 كيلو، لافتًا أن طوله مترين، وعرض متر».







