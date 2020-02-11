محامي البشير: تسليم الرئيس السابق للجنائية الدولية له تداعيات خطيرة

تحرير:وكالات ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م

الرئيس السوداني

قال محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن تسليمه للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني، مضيفًا أن الجنائية الدولية لم ترفض سابقا محاكمة عمر البشير في السودان، مشددًا على أن مطالبة تسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها «محكمة سياسية»، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف محمد الحسن الأمين، أنه يرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما يرفض تدويل العدالة.وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات