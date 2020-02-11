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محامي البشير: تسليم الرئيس السابق للجنائية الدولية له تداعيات خطيرة

تحرير:وكالات ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ م
الرئيس السوداني
الرئيس السوداني
قال محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن تسليمه للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني، مضيفًا أن الجنائية الدولية لم ترفض سابقا محاكمة عمر البشير في السودان، مشددًا على أن مطالبة تسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها «محكمة سياسية»، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية، وفقًا لروسيا اليوم.
وأضاف محمد الحسن الأمين، أنه يرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما يرفض تدويل العدالة.وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

انحسار أعداد المتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني.. و300 مصاب جراء المواجهات

انحسرت أعداد المتظاهرين اللبنانيين في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، بعد مواجهات استمرت لعدة ساعات بين المحتجين والقوى الأمنية، على خلفية رفض المتظاهرين انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية. وقامت القوى الأمنية بإزالة عدد من الحواجز الحديدية التي كانت قد استخدمتها منذ الصباح الباكر في إغلاق بعض الطرق وتحديد مسارات السير، بعدما توقفت المواجهات مع المتظاهرين.
لبنان

ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة. ووصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.
الكويت.

إجراء جديد من الكويت تجاه الوافدين بسبب «كورونا»

عممت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، إقرارا مطبوعا على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، يحتم على المسافرين القادمين إلى الكويت تعبئته قبل السماح لهم بالدخول، ويتضمن بيانات عن الحالة الصحية للمسافر، وذلك فى خطوة إضافية لتوفير الحماية من مخاطر تفشى وباء فيروس (كورونا) المستجد. وأوضحت مصادر مطلعة في مطار الكويت الدولي، أن هذه الإقرارات ستُجمع من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، خاصة الركاب القادمين من الصين أو الدول المحيطة بها، أو من دول أعلنت اكتشاف حالات فيها.
الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على طريق «M5» لأول مرة منذ 2012

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن نشطاء سوريين أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، مضيفة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.
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