بعد وصولنا 100 مليون.. تامر أمين: بلاش نظام نجيب عيال ويحلها ربنا

تحرير:محمد فتحي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ م

تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تحديد النسل حتى يستطيع تربية الأطفال وعلاجهم بشكل جيد، مضيفًا: «بلاش نظام نجيب عيال ويحلها ربنا، مهما ظهرت جهود التنمية وثمار الإصلاح الاقتصادي مع هذا الوحش "الزيادة السكانية" عمر النتائج ما هتبان». وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «أخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، إن الزيادة السكانية دون حساب أمر خاطئ، قائلًا: «ربنا قال المال والبنون يعني لازم يكون معاك مال عشان تصرف على البنون، والعقل اللي يقول كده».