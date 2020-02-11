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بعد وصولنا 100 مليون.. تامر أمين: بلاش نظام نجيب عيال ويحلها ربنا

تحرير:محمد فتحي ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ م
تامر أمين
تامر أمين
قال الإعلامي تامر أمين، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تحديد النسل حتى يستطيع تربية الأطفال وعلاجهم بشكل جيد، مضيفًا: «بلاش نظام نجيب عيال ويحلها ربنا، مهما ظهرت جهود التنمية وثمار الإصلاح الاقتصادي مع هذا الوحش "الزيادة السكانية" عمر النتائج ما هتبان». وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «أخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، إن الزيادة السكانية دون حساب أمر خاطئ، قائلًا: «ربنا قال المال والبنون يعني لازم يكون معاك مال عشان تصرف على البنون، والعقل اللي يقول كده».

وعن وصول تعداد السكان داخل مصر إلى 100 مليون مواطن، قال أمين: «قفلنا التعداد الرسمي أمس.. والتعداد مش بيكدب بتجيبوا الصحة منين خدوا نفسكم.. وربنا يزيد ويبارك»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكر أن لدينا مولد كل 24 ثانية.

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