اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ ص

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 8 20شبين الكوم 9 20طنطا 9 20دمنهور 9 21الإسكندرية 10 21بلطيم 10 21مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 5 22بورسعيد 11 22دمياط 10 21الزقازيق 10 21الإسماعيلية 8 22السويس 8 20العريش 7 21رفح 7 20رأس سدر 9 20نخل 2 18نويبع 12 19طابا 11 18كاترين 2 15الطور 12