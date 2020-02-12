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اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 8 20شبين الكوم 9 20طنطا 9 20دمنهور 9 21الإسكندرية 10 21بلطيم 10 21مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 5 22بورسعيد 11 22دمياط 10 21الزقازيق 10 21الإسماعيلية 8 22السويس 8 20العريش 7 21رفح 7 20رأس سدر 9 20نخل 2 18نويبع 12 19طابا 11 18كاترين 2 15الطور 12
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تامر-امين

بعد وصولنا 100 مليون.. تامر أمين: بلاش نظام نجيب عيال ويحلها ربنا

قال الإعلامي تامر أمين، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تحديد النسل حتى يستطيع تربية الأطفال وعلاجهم بشكل جيد، مضيفًا: «بلاش نظام نجيب عيال ويحلها ربنا، مهما ظهرت جهود التنمية وثمار الإصلاح الاقتصادي مع هذا الوحش "الزيادة السكانية" عمر النتائج ما هتبان». وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «أخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، إن الزيادة السكانية دون حساب أمر خاطئ، قائلًا: «ربنا قال المال والبنون يعني لازم يكون معاك مال عشان تصرف على البنون، والعقل اللي يقول كده».
النائب -صلاح -حسب- الله (1)

حالة وفاة ونجاة متحدث البرلمان.. كواليس سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، رئيس حزب الحرية، اليوم الثلاثاء، إن مقر حزب الحرية بالسويس الجديد في عقار جديد، تحت مقر أحد البنوك، لافتًا إلى أن المقر أمام محافظة السويس مباشرة، مشيرًا إلى أن العمارة التي يوجد بها المقر لست قديمة ولا متهالكة، ومن المفترض أن الأسانسير بها حديث. وكشف حسب الله تفاصيل حادث سقوط أسانسير العقار الكائن به مقر حزب الحرية أثناء افتتاحه: «أنا طلعت الأول في الأسانسير، وبعدي زملائي في الحزب طلعوا في المرة الثانية، وحصلت الحادثة وسقط الأسانسير من الدور السادس، ما نتج عنه وفاة اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية السابق، ونائب رئيس حزب الحرية».
طقس

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
المستشار -رجاء- العربى

وفاة النائب العام الأسبق المستشار رجاء العربي عن عمر 85 عامًا

توفي المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما إثر وعكة صحية مفاجئة، وتم دفنه بمقابر الأسرة.
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طقس-بارد

غدا.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
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