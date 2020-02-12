سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك مصر إيران، وبنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.وسجل سعر