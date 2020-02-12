42 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة والري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 20/2021. وفي بداية اللقاء أشارت السعيد إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.

ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42.1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري وبمعدل نمو 23% مقارنةً بعام 2018-2019.وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تأهيل الترع تعتمد على عملية التدبيش وهي عملية كثيفة العمالة، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء المشروعات متناهية