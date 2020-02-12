توقعات بنمو الاقتصاد المصري 5.7% خلال العام الجاري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ ص

معدل النمو

توقع بنك الإمارات دبي الوطني، في تقرير له، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% خلال العام الحالي 2019-2020، و5.6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021. كما توقع البنك، وصول العجز الكلى إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالى العام الحالي 2019-2020 بزيادة بسيطة عن مستهدفات وزارة المالية على أن يصل إلى 6.5% العام المقبل 2020-2021. وتوقع التقرير أيضا، انخفاض نمو فاتورة الإنفاق على الفوائد العام الحالى، وتكلفة خدمة الدين بصفة عامة، خاصة مع استمرار خفض الفائدة على الجنيه، وتحقيق فوائض أولية، والتوجه نحو آجال أطول للديون الخارجية.

وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام إلى 83.4% من الناتج المحلي الإجماليالعام الحالي 2019-2020، وذلك بعدما وصل إلى 78.3% بنهاية نوفمبر الماضي وفقًا لوزير المالية.وتوقع البنك أيضا، حدوث تراجع في عجز الحساب الجاري كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% بدلاً من 3.7% نهاية العام المالي الماضي 2018-2019،