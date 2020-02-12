نجم ليفربول السابق: فان دايك لا يمكن الاستغناء عنه

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

فان دايك

تحدث داني ميرفي نجم ليفربول السابق، عن التقارير التي ربطت البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق الإنجليزي بالرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني، كما أثنى على إمكانيات الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج" Talk Sport". وقال نجم ليفربول السابق: "فان دايك أكثر لاعب في ليفربول لا يمكن الاستغناء عنه، هل يمكنك تعويض رحيل فيرمينو؟ نعم، ولا أعتقد أن أحد بإمكانه القول أن هناك أحد من اللاعبين يقدم ما يقدمه فان دايك، لا يمكن".

وتابع داني ميرفي: "فيرمينو أحد اللاعبين الأساسيين في فريق ليفربول، مكمل رائع للمثلث الهجومي للريدز، لا أحد مثل فيرمينو إنه لاعب استثنائي وفريد، ولكن إذا كان سيرحل، فسيكون الأمر أشبه برحيل كيفن كيجان وانضمام كيني دالجليش، رحيل لويس سواريز وانضمام محمد صلاح وساديو ماني".كما تحدث ميرفي عن الأنباء التي

وتابع داني ميرفي: "فيرمينو أحد اللاعبين الأساسيين في فريق ليفربول، مكمل رائع للمثلث الهجومي للريدز، لا أحد مثل فيرمينو إنه لاعب استثنائي وفريد، ولكن إذا كان سيرحل، فسيكون الأمر أشبه برحيل كيفن كيجان وانضمام كيني دالجليش، رحيل لويس سواريز وانضمام محمد صلاح وساديو ماني".



كما تحدث ميرفي عن الأنباء التي ربطت الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالانضمام إلى ملعب آنفيلد، قائلآ: "إذا كان ليفربول سيوافق على رحيل فيرمينو ويضم مبابي، فأعتقد أن وجود الفرنسي الشاب بجوار صلاح وماني سيجل من ليفربول فريق أكثر رعبًا".



جدير بالذكر أن ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، يستعد لخوض مباراة الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل أمام نورويتش سيتي.