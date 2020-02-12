رسميًا.. أحمد رؤوف يعلن اعتزاله كرة القدم

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص

أحمد رؤوف

أعلن أحمد رؤوف مهاجم الأهلي وإنبي السابق اعتزاله كرة القدم، علمًا بأن رؤوف لم ينضم لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية السابقة بعد رحيله عن فريق بتروجت الذي هبط الموسم الماضي. وقال رؤوف عبر قناة "صدى البلد" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "عندما كنت اتخذ خطوة للإنضمام لأي فريق في يناير كان يأتي شيء ليمنعني". وتابع أحمد رؤوف صاحب الـ37 عاما: "أدرس الاعتزال منذ ديسمبر الماضي ورأيت أن هذا الوقت المناسب لإعلان اعتزالي كرة القدم".

وواصل مهاجم الأهلي وإنبي السابق: "قررت الاعتزال والاتجاه للتدريب، وبالتأكيد القرار صعب، لكن الله ألهمني الأسباب لاتخاذ هذا القرار".وأتم النجم المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2010: "أحمد الله على مشواري وكفاحي، ورغبت في أن أنهي مسيرتي كلاعب كبير وأتمنى التوفيق من الله في خطوتي المقبلة كمدرب".ويمتلك أحمد

وواصل مهاجم الأهلي وإنبي السابق: "قررت الاعتزال والاتجاه للتدريب، وبالتأكيد القرار صعب، لكن الله ألهمني الأسباب لاتخاذ هذا القرار".



وأتم النجم المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2010: "أحمد الله على مشواري وكفاحي، ورغبت في أن أنهي مسيرتي كلاعب كبير وأتمنى التوفيق من الله في خطوتي المقبلة كمدرب".



ويمتلك أحمد رؤوف مسيرة كبيرة مع كرة القدم بدأها مع القناة في 2008، ومثل رؤوف خلال مسيرته إنبي والأهلي والمصري البورسعيدي وسموحة ووادي دجلة وبتروجت والإنتاج الحربي في مصر، ولعب مع الاتحاد الليبي.



كما كان أحمد رؤوف ضمن قائمة منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2010، وفاز مع الأهلي بالدوري الممتاز موسم 2013-2014 وكأس الكونفدرالية 2014، ومع إنبي بكأس مصر 2010-2011.



