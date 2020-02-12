15 مليار جنيه ضرائب عن السيارات الأوروبية خلال عام

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص

جمارك السيارات

أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 15 مليارًا و419 مليون جنيه.وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 17 ألفًا و63 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا