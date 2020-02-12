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15 مليار جنيه ضرائب عن السيارات الأوروبية خلال عام

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٥ ص
جمارك السيارات
جمارك السيارات
أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من 15 مليارًا و419 مليون جنيه.وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 17 ألفًا و63 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا
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اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1564 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
كورونا 5

شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، قد زاد الطلب بشكل كبير على الكمامات داخل مصر، موضحا أنه في الظروف العادية فإن هذه الكمامات يتم استخدامها في المستشفيات والعناية المركزة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، ومصانع الأدخنة وغيرها. وأضاف عوف، أنه يوجد داخل مصر 10 مصانع خاصة بانتاج الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه تم توفير خطوط الانتاج الخاصة بالكمامات منذ أزمة مرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2008، وكانت وقتها تنتج حوالي 80 مليون كمامة سنويا.
دولار

دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.
صندوق-النقد-الدولي

بلومبرج: برنامج إصلاحي جديد بين مصر وصندوق النقد

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر تنظر في فكرة الانخراط في برنامج جديد للإصلاح الهيكلي غير المالي مع صندوق النقد الدولي من أجل طمانة المستثمرين بأنها ستواصل طريقها نحو الإصلاح. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد في تصريحات له، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وأضاف عامر، أن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المحادثات مع الصندوق تهدف إلى الاستعانة بخبرة الصندوق في وضع برامج إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار.
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وزير-الماليه

وزير المالية: إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفى لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذى لتطوير منظومة العمل على النحو الذى يتسق مع «رؤية مصر 2030»، ويرتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية». ووجه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذى يسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية.
جمارك-السيارت

196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.
وزارة-المالية

معيط: جولات تفقدية مفاجئة خلال موسم إقرارات الضرائب

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة العمل ميدانيا بكل المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث إن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، فلقد تم القيام بمجموعة بجولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي في كل من محافظتي القاهرة والإسكندرية للتعرف على سير العمل، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات، والتيسيرات للممولين.
وزير-الماليه

معيط: تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين مأموريات الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، لافتًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030. وأضاف الوزير، أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.
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