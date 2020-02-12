غريب: مشاركة صلاح في طوكيو تحتاج مجهود شخصي منه

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

محمد صلاح

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل تحتاج إلى مجهود من اللاعب، كما أعرب عن قلقه بسبب عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي فريقه المتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مع أنديتهم، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أون سبورت". وقال شوقي غريب: "محمد صلاح هو الوحيد الذي تم حسم أمره من بين اللاعبين الكبار الذين سنضمهم لقائمة المنتخب الأوليمبي نظراً لقيمته الكبرى، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".

وأضاف مدرب منتخب مصر الأوليمبي: "لم أتواصل مع محمد صلاح حتى ينضم للمنتخب الأوليمبي على الإطلاق، ولم يحدث أي اتصال معه في هذا الأمر، لكن بكل صراحة مشاركته في طوكيو تتطلب مجهود شخصي منه".وأشار شوقي غريب إلى دور صلاح في إقناع يورجن كلوب وإدارة ليفربول بالسماح له بالرحيل صيفاً إلى اليابان للمشاركة مع الفراعنة

وأضاف مدرب منتخب مصر الأوليمبي: "لم أتواصل مع محمد صلاح حتى ينضم للمنتخب الأوليمبي على الإطلاق، ولم يحدث أي اتصال معه في هذا الأمر، لكن بكل صراحة مشاركته في طوكيو تتطلب مجهود شخصي منه".



وأشار شوقي غريب إلى دور صلاح في إقناع يورجن كلوب وإدارة ليفربول بالسماح له بالرحيل صيفاً إلى اليابان للمشاركة مع الفراعنة في دورة طوكيو، كما أعرب عن قلقه بسبب عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي فريقه المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة مع أنديتهم.



وأعلن شوقي غريب أكثر من مرة رغبته في ضم محمد صلاح إلى المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، ليرد يورجن كلوب مدرب ليفربول بأنه يحتاج للحديث مع صلاح في هذا الصدد.