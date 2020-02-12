رياضة

مرتضى منصور يطالب بتأجيل قمة الدوري

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك". وقال مرتضى منصور: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب، لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".
وأوضح رئيس الزمالك: "نتمنى عدم تصدير مشاكل للبلد ووزارة الشباب والرياضة، مستحيل أن ينظم الأمن مباراتين للأهلي والزمالك في يوم واحد". وأتم مطالبا بتأجيل قمة الدوري: "سؤالي لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، هل يُعقل أن يكون هناك يوم واحد فقط يسبق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري؟ نريد المحافظة على اللياقة
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ماني (2)

ماني: الحلم أصبح حقيقة ويجب عليَّ رد الجميل

تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي عن رحلته الاحترافية، كما اعترف بدعم أبناء قريته بامبالي له، قائلا: "لا أستطيع وصف الدعم الذي قدمه لي أبناء قريتي، هم يدعمونني بشكل خاص، ومتحمسون لرؤيتي دائمًا في أفضل حالة، وإذا تعاملت مع هؤلاء الناس، ستجد نفسك تبذل قصارى جهدك لتجعلهم فخورين بك، عليَّ الاعتراف بما قدموه لي، والعمل على رد الجميل لهم، وعندما احترفت في نادي ميتز بفرنسا، وقتها كنت ألعب في دوري الدرجة الثانية، لم يكن لدى القرية قناة لمشاهدة الدوري الثاني، لذلك كان الجميع متحمسًا لرؤيتي على التليفزيون أولا وقبل كل شيء".
محمد-صلاح

غريب: مشاركة صلاح في طوكيو تحتاج مجهود شخصي منه

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل تحتاج إلى مجهود من اللاعب، كما أعرب عن قلقه بسبب عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي فريقه المتوج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مع أنديتهم، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أون سبورت". وقال شوقي غريب: "محمد صلاح هو الوحيد الذي تم حسم أمره من بين اللاعبين الكبار الذين سنضمهم لقائمة المنتخب الأوليمبي نظراً لقيمته الكبرى، فهو من أفضل 3 لاعبين في العالم".
أحمد رؤوف

رسميًا.. أحمد رؤوف يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أحمد رؤوف مهاجم الأهلي وإنبي السابق اعتزاله كرة القدم، علمًا بأن رؤوف لم ينضم لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية السابقة بعد رحيله عن فريق بتروجت الذي هبط الموسم الماضي. وقال رؤوف عبر قناة "صدى البلد" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "عندما كنت اتخذ خطوة للإنضمام لأي فريق في يناير كان يأتي شيء ليمنعني". وتابع أحمد رؤوف صاحب الـ37 عاما: "أدرس الاعتزال منذ ديسمبر الماضي ورأيت أن هذا الوقت المناسب لإعلان اعتزالي كرة القدم".
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بيتسو- موسيماني -مدرب- صن- داونز

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: سيلعبون من أجل الثأر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي يسعى للثأر من فريقه، بعد الهزيمة التي تعرض لها الأخير في لقاء الموسم الماضي، الذي أقيم ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتعرض الأهلي لخسارة قاسية، أمام نظيره صن داونز، بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي لقاء الإياب فاز الأحمر بهدف نظيف. وتحدث مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، قائلًا:"مواجهة الأهلي صعبة للغاية، هم سيلعبون من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي في الدور ذاته".
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

سيناريوهات نارية لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء والجماهير العربية على وجه الخصوص قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، التي تقام في القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وعقب قرعة دور الثمانية سيتم مباشرة إجراء قرعة الدور قبل النهائي، بين المباريات التي أسفرت عنها مواجهات دور الثمانية، ولن توجد أي حسابات أو قيود في هذه القرعة، حيث يمكن أن تسفر عن مواجهة فريقين من دولة واحدة أو تأهلا معا من نفس المجموعة في دور المجموعات.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
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