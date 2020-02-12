مرتضى منصور يطالب بتأجيل قمة الدوري

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك". وقال مرتضى منصور: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب، لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".

وأوضح رئيس الزمالك: "نتمنى عدم تصدير مشاكل للبلد ووزارة الشباب والرياضة، مستحيل أن ينظم الأمن مباراتين للأهلي والزمالك في يوم واحد". وأتم مطالبا بتأجيل قمة الدوري: "سؤالي لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، هل يُعقل أن يكون هناك يوم واحد فقط يسبق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري؟ نريد المحافظة على اللياقة