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هل ينجح «كوثراني» في ملء فراغ سليماني بالعراق؟

ينظر البعض لكوثراني على أنه الشخصية الأنسب لتوجيه الفصائل العراقية إلى أن يتم اختيار خليفة إيراني دائم، رغم أنه لا يحظى بأي حال بما كان يتمتع به سليماني من النفوذ
تحرير:وفاء بسيوني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
خليفة سليماني في العراق
خليفة سليماني في العراق
بعد مقتل قائد فيلق القدس بـ"الحرس الثوري" قاسم سليماني -بضربة أمريكية خلال يناير الماضي- الذي يعد رجل إيران في العراق، كان المأزق الأكبر لدى طهران هو من يخلف مهمة سليماني في العراق؟ وبدأت عبر وكلائها بالبحث عن رجل يدين بالولاء لنظامها للقيام بهذه المهمة، ودخل "حزب الله" اللبناني على الخط من خلال الدفع بمحمد كوثراني، القيادي بالحزب، والذي كان يرافق قاسم سليماني كظله في تحركاته في العراق، بعد قيام حزب الله المدعوم من إيران بعقد اجتماعات عاجلة مع قادة فصائل عراقية مسلحة، وذلك لتوحيد صفوفها والبحث عن خليفة مناسب لسليماني.
ويعد كوثراني واحدًا من القيادات البارزة التي كانت تعمل عن قرب مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قبل مقتله، وقيادات أخرى من أجل الحفاظ على هيمنة طهران في العراق، ويعتبر هذا الرجل أحد أبرز مساعدي سليماني، لاسيما في العراق، حيث عاش فترة طويلة من عمره هناك، حتى بات مندمجا في نسيج الميليشيات العراقية
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مصدر: بيروت ستطلب رسميا مساعدة صندوق النقد الدولي

قال مصدر في الحكومي اللبنانية، إن بيروت ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة في إعادة هيكلة الدين العام وحل الأزمة المالية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأمس الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

محامي البشير: تسليم الرئيس السابق للجنائية الدولية له تداعيات خطيرة

قال محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن تسليمه للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني، مضيفًا أن الجنائية الدولية لم ترفض سابقا محاكمة عمر البشير في السودان، مشددًا على أن مطالبة تسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها «محكمة سياسية»، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية، وفقًا لروسيا اليوم.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

انحسار أعداد المتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني.. و300 مصاب جراء المواجهات

انحسرت أعداد المتظاهرين اللبنانيين في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، بعد مواجهات استمرت لعدة ساعات بين المحتجين والقوى الأمنية، على خلفية رفض المتظاهرين انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية. وقامت القوى الأمنية بإزالة عدد من الحواجز الحديدية التي كانت قد استخدمتها منذ الصباح الباكر في إغلاق بعض الطرق وتحديد مسارات السير، بعدما توقفت المواجهات مع المتظاهرين.
لبنان

ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة. ووصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.
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الجيش-الأمريكي

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي الغانمي، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، وأن الأمريكين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، مضيفا أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.
الجيش-الأمريكي

34 فردا وارتجاجات.. أمريكا تكشف إصابات جنودها في الضربة الإيرانية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، لأول مرة عن إحصائية تفصيلية تفيد إصابة عدد من جنودها في العراق، أثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتي عين السد بمحافظة الأنبار في 8 يناير الماضي، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إذ أوضح المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، في تصريحات للصحفيين، أن 34 عسكريا أصيبوا بارتجاج في المخ جراء الهجوم، مشيرا إلى 8 منهم نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا قبل استئناف رحلتهم إلى الولايات المتحدة، بحسب سكاي نيوز.
عبد الحسين مجدمي

أحد مساعدي سليماني.. مقتل قائد قوات «الباسيج» الإيرانية أمام منزله

ضربة جديدة استقبلها الحرس الثوري الإيراني، إذ فتح مسلحين ملثمين النار على فائد محلي لقوات الأمن شبه العسكرية في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتله، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه عبد الحسين مجدمي، ويترأس قوات "الباسيج"- الجناح الداخلي للحرس الثوري- في بلدة دارخوين. وقُتل بالرصاص أمام منزله في البلدة الواقعة بمقاطعة خوزستان الغنية بالنفط في البلاد، لافتة إلى أنه أحد مساعدي الجنرال البارز بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس -الجناح الخارجي-، الذي قتل مؤخرا في غارة أمريكية بالعراق.
تركى-الفيصل (1)

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.
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