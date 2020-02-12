بلومبرج: برنامج إصلاحي جديد بين مصر وصندوق النقد

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

صندوق النقد الدولي

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر تنظر في فكرة الانخراط في برنامج جديد للإصلاح الهيكلي غير المالي مع صندوق النقد الدولي من أجل طمانة المستثمرين بأنها ستواصل طريقها نحو الإصلاح. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد في تصريحات له، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وأضاف عامر، أن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المحادثات مع الصندوق تهدف إلى الاستعانة بخبرة الصندوق في وضع برامج إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الحكومة المصرية حازت على استحسان المستثمرين الأجانب، نظرًا للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها بدعم من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والذي أنهته البلاد في نوفمبر الماضي.وأوضحت، أن مصر اتخذت عدة خطوات اقتصادية شاملة، بما في ذلك تخفيض كبير