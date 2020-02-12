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بلومبرج: برنامج إصلاحي جديد بين مصر وصندوق النقد

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر تنظر في فكرة الانخراط في برنامج جديد للإصلاح الهيكلي غير المالي مع صندوق النقد الدولي من أجل طمانة المستثمرين بأنها ستواصل طريقها نحو الإصلاح. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد في تصريحات له، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وأضاف عامر، أن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المحادثات مع الصندوق تهدف إلى الاستعانة بخبرة الصندوق في وضع برامج إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الحكومة المصرية حازت على استحسان المستثمرين الأجانب، نظرًا للإجراءات الإصلاحية التي تتخذها بدعم من برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والذي أنهته البلاد في نوفمبر الماضي.وأوضحت، أن مصر اتخذت عدة خطوات اقتصادية شاملة، بما في ذلك تخفيض كبير
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اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1564 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
كورونا 5

شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، قد زاد الطلب بشكل كبير على الكمامات داخل مصر، موضحا أنه في الظروف العادية فإن هذه الكمامات يتم استخدامها في المستشفيات والعناية المركزة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، ومصانع الأدخنة وغيرها. وأضاف عوف، أنه يوجد داخل مصر 10 مصانع خاصة بانتاج الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه تم توفير خطوط الانتاج الخاصة بالكمامات منذ أزمة مرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2008، وكانت وقتها تنتج حوالي 80 مليون كمامة سنويا.
دولار

دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.
جمارك-السيارت

15 مليار جنيه ضرائب عن السيارات الأوروبية خلال عام

أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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وزير-الماليه

تغطية جميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي خلال 2033

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول علي خدمات صحية بجودة عالية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: الوقت الحالي الأفضل للاستثمار في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في مصر نظرا لما قامت به الدولة من إصلاحات اقتصادية جعلتها من أكثر عشر دول نامية على مستوى الاقتصادات الصاعدة محققة لإصلاحات اقتصادية. وأوضحت السعيد على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، أن مصر حاليًا لديها سوق بحجم كبيرة جدًا يمثل الشباب 60% منه، موضحة أن العالم أجمع أصبح ينظر إلى الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في الشباب المصري وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية، في إشارة إلى المنطقة الحرة لقناة السويس التي تعد أحد المناطق اللوجيستية للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، فضلا عن طريق القاهرة "كيب تاون" الذي سيقلل الوقت لنقل البضائع. وقالت السعيد في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بلندن - إن: "مصر شهدت حجما كبيرا من الفعاليات الافريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي، التي ساهمت في الاستثمار بإفريقيا، وستستمر مساهمتها عقب انتهاء رئاستها للاتحاد، مشيرة إلي المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
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