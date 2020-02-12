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دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
الدولار
الدولار
توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.
وتوقع التقرير، أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم، لافتا إلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة
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اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1564 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
كورونا 5

شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، قد زاد الطلب بشكل كبير على الكمامات داخل مصر، موضحا أنه في الظروف العادية فإن هذه الكمامات يتم استخدامها في المستشفيات والعناية المركزة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، ومصانع الأدخنة وغيرها. وأضاف عوف، أنه يوجد داخل مصر 10 مصانع خاصة بانتاج الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه تم توفير خطوط الانتاج الخاصة بالكمامات منذ أزمة مرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2008، وكانت وقتها تنتج حوالي 80 مليون كمامة سنويا.
صندوق-النقد-الدولي

بلومبرج: برنامج إصلاحي جديد بين مصر وصندوق النقد

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن مصر تنظر في فكرة الانخراط في برنامج جديد للإصلاح الهيكلي غير المالي مع صندوق النقد الدولي من أجل طمانة المستثمرين بأنها ستواصل طريقها نحو الإصلاح. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد في تصريحات له، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وأضاف عامر، أن مصر لا تحتاج إلى تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن المحادثات مع الصندوق تهدف إلى الاستعانة بخبرة الصندوق في وضع برامج إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار.
جمارك-السيارت

15 مليار جنيه ضرائب عن السيارات الأوروبية خلال عام

أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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الدولار-مقابل-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرشًا واحدًا ليسجل أقل سعر بنحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد ليسجل أيضا نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
حديد (1)

شركات الحديد تعلن خفض الأسعار خلال فبراير الجاري

أعلنت شركة «حديد عز» أمس، الأحد، خفض أسعار الحديد بواقع 100 جنيه للطن خلال شهر فبراير الجاري، لتصبح الأسعار الجديدة نحو 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع. كما أعلنت شركة «السويس للصلب»، خفض أسعارها بواقع 300 جنيه للطن في أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة نحو 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي. وشهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر طن الحديد لأقل من 10 ألاف جنيه لأول مرة نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ووصوله إلى 15.80 جنيه.
دولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك ويفقد قرشين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل أقل سعر بنحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينمل بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
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