دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

الدولار

توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.

وتوقع التقرير، أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم، لافتا إلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة