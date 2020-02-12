الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان (G5)

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة - صورة أرشيفية

عُقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لنجاح القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأشار الفريق فريد إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الإفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبى الشقيق، فضلا عن مبادرة السيسى لاستعداد مصر الكامل لإستضافة قمة إفريقية لبحث إنشاء قوة إفريقية

وأشار الفريق فريد إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الإفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبى الشقيق، فضلا عن مبادرة السيسى لاستعداد مصر الكامل لإستضافة قمة إفريقية لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل، مؤكدا أن القوات المسلحة تسير وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لكافة القضايا الإفريقية.



وتم التباحث حول الوضع الأمني في المنطقة وسبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المستمر في القضايا محل الاهتمام، كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الإفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين مصر ودول الساحل.



