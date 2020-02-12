الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يعتبر ذلك عدولا عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويعد الطلب لاغيا، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتاحة.وأضافت عبد الحميد، أن المهلة