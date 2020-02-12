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الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يعتبر ذلك عدولا عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويعد الطلب لاغيا، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتاحة.وأضافت عبد الحميد، أن المهلة
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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
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غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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«ماما ماجي».. المصرية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

ذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عدد من الجهات المحلية والدولية ومن بينها البرلمان الكندي قررت ترشيح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، مضيفة أن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس أعلن ترشيحه "ماما ماجي" لجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.
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الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان (G5)

عُقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لنجاح القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.
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تنفيذ 816 وحدة بـ«JANNA» للإسكان الفاخر في العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع، مضيفا أنه تم وجارٍ تسليم عددٍ من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب، متضمنة تنسيق الموقع العام، وأن ذلك يأتي في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية في التنفيذ.
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.73 جنيه، ونحو 15.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
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الإسكان: منظومة متكاملة للتأكد من جودة مياه الشرب المُنتجة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك منظومة متكاملة للتأكد من جودة مياه الشرب المُنتجة، والالتزام بالإجراءات القياسية المنهجية كشهادة الاعتماد (ISO 17025)، واتباع المعايير الدولية المحددة، للتأكد من الجودة، وذلك من خلال إلزام مقدمي الخدمة، بتطبيق منظومة الجودة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
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بعد تراجع الدولار..متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟

انخفضت العملة الخضراء إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم، وفقد سعر الدولار ما يقرب من نحو 200 قرش خلال عام واحد فقط. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه ارتفاعًا بنسبة 0.9%، ليصل لأعلى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2017. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع مازالت مرتفعة بالأسواق، فيما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء.
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