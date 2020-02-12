شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

تسبب ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد في وفاة وإصابة العديد من المواطنين داخل الصين، وعدد من الدول الأخرى، الأمر الذى أدى إلى زيادة الطلب على شراء الكمامات تجنبًا للعدوى

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

كمامات طبية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، قد زاد الطلب بشكل كبير على الكمامات داخل مصر، موضحا أنه في الظروف العادية فإن هذه الكمامات يتم استخدامها في المستشفيات والعناية المركزة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، ومصانع الأدخنة وغيرها. وأضاف عوف، أنه يوجد داخل مصر 10 مصانع خاصة بانتاج الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه تم توفير خطوط الانتاج الخاصة بالكمامات منذ أزمة مرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2008، وكانت وقتها تنتج حوالي 80 مليون كمامة سنويا.

ولفت عوف إلى أنه عقب هذه الأزمة بدأت خطوط إنتاج هذه المصانع تتراجع وأصبحت تنتج فقط حوالي 60 مليون كمامة سنويا.وأوضح رئيس الشعبة، أن مصر تستورد ثلاثة أضعاف انتاجها من هذه الكمامات من الصين، مشيرا إلى أنه يتم استيراد ما يتراوح بين 200 إلى 300 مليون كمامة سنويا، موضحا أن تكلفة المنتج الصيني أقل من النصف