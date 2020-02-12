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مصدر: بيروت ستطلب رسميا مساعدة صندوق النقد الدولي

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
صندوق النقد - صورة أرشيفية
صندوق النقد - صورة أرشيفية
قال مصدر في الحكومي اللبنانية، إن بيروت ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة في إعادة هيكلة الدين العام وحل الأزمة المالية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأمس الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي.
ومشدد بري على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط.واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي شهد، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح
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هل ينجح «كوثراني» في ملء فراغ سليماني بالعراق؟

بعد مقتل قائد فيلق القدس بـ"الحرس الثوري" قاسم سليماني -بضربة أمريكية خلال يناير الماضي- الذي يعد رجل إيران في العراق، كان المأزق الأكبر لدى طهران هو من يخلف مهمة سليماني في العراق؟ وبدأت عبر وكلائها بالبحث عن رجل يدين بالولاء لنظامها للقيام بهذه المهمة، ودخل "حزب الله" اللبناني على الخط من خلال الدفع بمحمد كوثراني، القيادي بالحزب، والذي كان يرافق قاسم سليماني كظله في تحركاته في العراق، بعد قيام حزب الله المدعوم من إيران بعقد اجتماعات عاجلة مع قادة فصائل عراقية مسلحة، وذلك لتوحيد صفوفها والبحث عن خليفة مناسب لسليماني.
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محامي البشير: تسليم الرئيس السابق للجنائية الدولية له تداعيات خطيرة

قال محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن تسليمه للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني، مضيفًا أن الجنائية الدولية لم ترفض سابقا محاكمة عمر البشير في السودان، مشددًا على أن مطالبة تسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها «محكمة سياسية»، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية، وفقًا لروسيا اليوم.
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انحسار أعداد المتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني.. و300 مصاب جراء المواجهات

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ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

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ضرب نواب في البرلمان اللبناني قبل جلسة منح الثقة

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاده ومنح الثقة للحكومة. ووصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.
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انقسام أمريكي حول حكومة لبنان و«لا ثقة» يشعل الشارع

تعالت الأصوات في شوارع لبنان عبر مكبرات الصوت للمشاركة في تظاهرات اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان بالتزامن مع موعد منح الثقة لحكومة حسان دياب، كما دعا منظمو الحراك إلى الإضراب العام. وجاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب في يناير الماضي بعد أسابيع من الجمود السياسي ووسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تزامنت مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن حالة الرفض التي ينتهجها الشارع يبدو أنها ستكون سببا في استمرار هذا الجمود.
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مواجهات قرب البرلمان اللبناني بين محتجين وقوات الأمن

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي سيشهد، اليوم الثلاثاء، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان، وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، فيما ردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر السراي الحكومي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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«الصحافة» الخاسر الأكبر من الأزمة الاقتصادية بلبنان

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