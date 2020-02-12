مصدر: بيروت ستطلب رسميا مساعدة صندوق النقد الدولي

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

صندوق النقد - صورة أرشيفية

قال مصدر في الحكومي اللبنانية، إن بيروت ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة في إعادة هيكلة الدين العام وحل الأزمة المالية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأمس الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ. ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي.

ومشدد بري على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط.واندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مقر البرلمان، الذي شهد، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "المتظاهرين تجمعوا وسط بيروت منذ ساعات الصباح