«ماما ماجي».. المصرية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

جائزة نوبل - صورة أرشيفية

ذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عدد من الجهات المحلية والدولية ومن بينها البرلمان الكندي قررت ترشيح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، مضيفة أن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس أعلن ترشيحه "ماما ماجي" لجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن "ماما ماجي" والتي أطلق عليها البعض أيضا لقب "الأم تيريزا المصرية"، بدأت خدمتها في مجال الاهتمام بالأطفال بالأحياء الفقيرة عام 1985، وأسست جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وشجعت كثيرين على الانضمام إليها من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة حتى تمكنت من مساعدة نحو 30 ألف أسرة مصرية،





وأشارت الوزارة إلى أن "ماما ماجي" والتي أطلق عليها البعض أيضا لقب "الأم تيريزا المصرية"، بدأت خدمتها في مجال الاهتمام بالأطفال بالأحياء الفقيرة عام 1985، وأسست جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وشجعت كثيرين على الانضمام إليها من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة حتى تمكنت من مساعدة نحو 30 ألف أسرة مصرية، وأصبحت الآن تحظى بحب آلاف الأطفال وأولياء أمورهم الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.



ونوهت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم "ماما ماجي" في احتفال المرأة المصرية الذي جرى في مارس 2018، وكذلك كرمتها ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي عام 2019 ومنحتها جائزة "سيدات الشجاعة" الدولية، كما كرمها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 2017 بمنحها جائزة صناع الأمل في الوطن العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة.



