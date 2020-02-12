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«ماما ماجي».. المصرية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م
جائزة نوبل - صورة أرشيفية
جائزة نوبل - صورة أرشيفية
ذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عدد من الجهات المحلية والدولية ومن بينها البرلمان الكندي قررت ترشيح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، مضيفة أن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس أعلن ترشيحه "ماما ماجي" لجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.
وأشارت الوزارة إلى أن "ماما ماجي" والتي أطلق عليها البعض أيضا لقب "الأم تيريزا المصرية"، بدأت خدمتها في مجال الاهتمام بالأطفال بالأحياء الفقيرة عام 1985، وأسست جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وشجعت كثيرين على الانضمام إليها من أجل تلبية احتياجات الأسر الفقيرة حتى تمكنت من مساعدة نحو 30 ألف أسرة مصرية،
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
طقس-برد-الشتاء (2)

غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (2)

الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان (G5)

عُقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لنجاح القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.
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عبد الفتاح السيسى (4)

رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.
شوقى-علام

الإفتاء: الأحد المقبل أول أيام شهر جمادي الآخر لعام 1441هـ

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الأحد المقبل أول أيام شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجرية، وقال في بيان اليوم، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ جمادى الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة، التاسعِ والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.
السيسي- يضع --إكليل- من -الزهور على -النصب -التذكاري -لشهداء الشرطة (4)

السيسي: ستظل ذكرى شهداء الشرطة باقية في وجدان كل المصريين

?أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتكرم أسر شهداء الشرطة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "شرفت اليوم بتكريم أسر شهداء الشرطة ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهدائنا الأبرار، الذين ستظل ذكراهم باقية في وجدان كل المصريين".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ويشهد السيسي اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة. وكان الرئيس وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وكان برفقة الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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