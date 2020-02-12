ماني: الحلم أصبح حقيقة ويجب عليَّ رد الجميل

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

ساديو ماني

تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي عن رحلته الاحترافية، كما اعترف بدعم أبناء قريته بامبالي له، قائلا: "لا أستطيع وصف الدعم الذي قدمه لي أبناء قريتي، هم يدعمونني بشكل خاص، ومتحمسون لرؤيتي دائمًا في أفضل حالة، وإذا تعاملت مع هؤلاء الناس، ستجد نفسك تبذل قصارى جهدك لتجعلهم فخورين بك، عليَّ الاعتراف بما قدموه لي، والعمل على رد الجميل لهم، وعندما احترفت في نادي ميتز بفرنسا، وقتها كنت ألعب في دوري الدرجة الثانية، لم يكن لدى القرية قناة لمشاهدة الدوري الثاني، لذلك كان الجميع متحمسًا لرؤيتي على التليفزيون أولا وقبل كل شيء".

وواصل نجم ليفربول: "أعتقد أنه كان شيئًا مميزًا، لأنه في القرية كان لدينا بعض اللاعبين الكبار، لكنهم لم ينجحوا، ولقد حرصوا على متابعتي كل يوم، لأنهم سيكونون فخورين بي فقط، أعتقد أنني يجب عليَّ التضحية بنفسي لجعلهم فخورين". وحقق ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في الحفل الذي أقيم في القاهرة، متفوقًا