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غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
حجب-جائزة-نوبل-للآداب-لأول-مرة-منذ-70-عامًا

«ماما ماجي».. المصرية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

ذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عدد من الجهات المحلية والدولية ومن بينها البرلمان الكندي قررت ترشيح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، مضيفة أن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس أعلن ترشيحه "ماما ماجي" لجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان (2)

الفريق محمد فريد يترأس اجتماع رؤساء أركان (G5)

عُقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس (G5) وممثلي الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لنجاح القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.
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طقس-بارد (1)

اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

غدا.. طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء البلاد، ويكون الطقس غائم أحيانا في أثناء النهار، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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