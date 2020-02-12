جريمة

إحباط تهريب 4 أطنان حشيش قيمتها 390 مليون جنيه

تحرير:محمد مجلي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
حشيش - صورة أرشيفية
حشيش - صورة أرشيفية
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية كبرى ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش على متن حاويتين تحملان "حمص مخلوط بالطحينة". وبدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات تؤكد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى "حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحري، إذ تم فض المعلبات المعدنية التي تحتوي المنتج الغذائي المشار إليه، وبلغت نحو 15 ألفا و842 علبة، تحوى مخدر
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مستشفى- الاسماعيلية- العام

سرقة محول الكهرباء بمستشفى الإسماعيلية العام

شهد المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، واقعة سرقة قواطع نحاس كهربائية كبيرة من داخل المحول الرئيسي مسؤلة عن توزيع الكهرباء على المستشفى. وأكدت مصادر طبية داخل المستشفى، أنه تم قطع الكهرباء صباح اليوم من قبل مجهولين وسرقوا وحدة كهربائية كبيرة عبارة عن مفتاح، وقواطع نحاس توزيع لمحول الكهرباء، وقاموا بتوصيل الكهرباء عن طريق أسلاك بديلة وفروا هاربين.
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الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة في يوم واحد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة خلال يوم واحد، في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون. ففي الواقعة الأولى، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه انطلاقاً من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة.
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حبس أمين عهدة اختلس 100 ألف جنيه من مجمع استهلاكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من ضبط أمين عهدة، بالمجمعات الاستهلاكية، بالإسكندرية، اختلس 100 ألف جنيه من أحد فروع الجملة بالمجمعات الاستهلاكية، فتم ضبطه وبعرضه على النيابة طلبت سرعة تحريات مباحث الأموال العامة وتحريات التموين حول الواقعة وقررت حبس أمين العهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد ووضع لجنة قانونية للإشراف على الفرع.
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حريق مصنع في المنطقة الصناعية بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بقيادة اللواء جمال يس رئيس إدارة الحماية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مصانع الزيوت، الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة، بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات إصابة بين العاملين والموظفين والمترددين على المصنع نتيجة اشتعال النيران وسارعت القوات بإخلاء المصنع وبدأت عملية الاطفاء بواسطة 4 سيارات إطفاء تم الدفع بهما لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمصانع المجاورة.
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ضبط عاطلين بـ1000 طربة حشيش فى الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات وأحبطت قوات ادارة مكافحة المخدرات توزيع 1000 طربة حشيش بتكلفة 7 ملايين جنيه بمعرفة أحد التشكيلات العصابية شديدة الخطورة، والتي كان تعتزم ترويج هذه الكميات على عملائهم مستهدفين فئة الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب وبالصالات الرياضية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، إذ تم تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1000 طربة حشيش بمنطقة الزراع البحري دائرة قسم العامرية غرب المحافظة.
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مباحث التموين تداهم مصانع الموت في الإسكندرية

واصلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بمحرم بك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وبلغ إجمالي المضبوطات 1.5 طن منتج نهائي ومستلزمات إنتاج.
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ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 180 طربة حشيش بمحرم بك

فى ضربة أمنية ناجحة، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 180 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق لمساعديه؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية البيع والترويج، الأمر الذي ترجمه ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بضربة موجعة لتجار الكيف.
سجن

ضبط طن منتجات ألبان فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين في المحافظة، من ضبط مالك أحد المحال التجارية في مجال الأغذية ليحازتع وعرضه طن جبن تركي وأبيض فاسد، وذلك لعرضها على زبائنه وعملائه بنية البيع، والعمل على تخفيض نسبي في الأسعار لإقناع المواطنين بضرورة الشراء، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بشرق محافظة الإسكندرية، وبفحص المحل التى وجدت به الجبنة الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتبين أن المحل التجاري ليس له رخصة عمل بالمخالفة للقانون.
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