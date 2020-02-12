إحباط تهريب 4 أطنان حشيش قيمتها 390 مليون جنيه

تحرير:محمد مجلي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

حشيش - صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية كبرى ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش على متن حاويتين تحملان "حمص مخلوط بالطحينة". وبدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات تؤكد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى "حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحري، إذ تم فض المعلبات المعدنية التي تحتوي المنتج الغذائي المشار إليه، وبلغت نحو 15 ألفا و842 علبة، تحوى مخدر