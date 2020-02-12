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طلاق ورحيل.. هزات داخل العائلة المالكة في بريطانيا

مقربون من العائلة المالكة في بريطانيا يرون أن قرار طلاق حفيد الملكة اليزابيث جاء بعد إعلان الأمير هاري وزوجته ميجان الخروج من الحياة الملكية ومغادرة القصر
تحرير:وفاء بسيوني ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
العائلة المالكة
العائلة المالكة
تشهد العائلة المالكة حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة نتيجة الهزات التي شهدها قصر باكنجهام وأحدثت حالة من التفكك داخل العائلة التي اعتادت على قائمة طويلة من القواعد واللوائح الصارمة التي يجب على كل فرد الالتزام بها، لكن هذه القواعد قد تبدو غريبة في بعض الأحيان. وعلى خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة، شهدت العائلة هزة بإعلان حفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، بيتر فيليبس وزوجته الكندية "أوتم"، انفصالهما، وقالا إنهما شرعا بالفعل في إجراءات الطلاق، بعد زواج دام 12 عامًا.
وكشف متحدث باسم الزوجين أن القرار اتخذ بعد أشهر من النقاشات، وأنهما أبلغا الملكة والعائلة العام الماضي. طلاق في العائلة فيليبس (42 عاما) هو الحفيد الأكبر من بين 8 أحفاد للملكة، وهو ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث، ويحمل الرقم 15 في ترتيب ولاية العرش، والتقى زوجته أوتم (41 عامًا) عام 2003 في سباق
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فيروس-كورونا (2)

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصا

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة. وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا خطيرا جدا للعالم.
فيروس-كورونا (3)

خبير يوناني يعلن إتاحة لقاح لعلاج «كورونا» في غضون أشهر

أعلن العالم اليوناني "المتخصص في الطب الوقائي وعلم الأوبئة " ديميتريوس باراسكيفيس، اليوم الثلاثاء، أن لقاحًا لعلاج فيروس "كورونا" المستجد سيصبح في متناول اليد وسيكون جاهزًا في وقت قريب. وأكد باراسكيفيس، الأستاذ المساعد في الطب الوقائي وعلم الأوبئة بكلية الطب في جامعة أثينا ، في مقابلة مع صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية - أن لقاح علاج كورونا سيكون متاحًا في غضون أشهر قليلة ، إذا تم تقدير الوقت اللازم لإجراء اختبارات سريرية.
الرئيس-الصينى-شى جين-بينغ

أول ظهور علني للرئيس الصيني منذ تفشي «كورونا»

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد فيروس "كورونا"، الذي قضى حتى الآن على حياة أكثر من 1000 شخص. وفي أول ظهور علني، اليوم الثلاثاء، له منذ بدء انتشار فيروس "كورونا"، الذي خطف حياة 1017 شخصا، تفقد الرئيس الصيني أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه في بكين، وارتدى قناعا للحماية، وقال إن "بكين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية.
فيروس-كورونا (3)

الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
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مصري- متزوج -من -بريطانية (1)

المصري المتزوج من عجوز بريطانية: «الحب تفاهم وسعادة»

قال محمد إبراهيم، الشاب المصري، المتزوج من إنجليزية تبلغ من العمر 80 عامًا، إنه لا يهدف من زواجه من السيدة الإنجليزية الحصول على أي أموال، قائلًا: «دي مراتي، وإحنا متجوزين، لكن ينقصنا توثيق عقد الزواج»، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه عاطل أمر غير صحيح، مؤكدًا على أنه سافر العديد من الدول، ولديه منزل على النيل في القاهرة، بينما السيدة الإنجلزية ليس لديها أموال، أو أملاك، وتعيش على معاش شهري.
محمود-عباس (2)

عباس: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك". جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز- الذي يزور فلسطين حاليا- تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعداتها في بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى (صفقة القرن).
الواح-الطاقة-الشمسية

تقرير بريطاني: سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا بـ24 مليار دولار

كشف تقرير بريطانى اليوم الإثنين، أن سوق محطات الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية سوف ينمو بشكل ملحوظ ليصل حجمه نحو 24 مليار دولار أمريكى نتيجة تزايد معدلات الطلب على الطاقة بإفريقيا. وأشار التقرير، الذى صدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن اليوم – إلى أن إجمالى عدد انظمة الطاقة الشمسية التى بيعت بالقارة الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 5 ملايين نظام، متوقعا نمو سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا خلال الأعوام القادمة مدعوما بزيادة معدلات الطلب على الطاقة والنمو المتسارع بتلك القارة.
بريطانيا وايران

«حفل تأبين» يسبب أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا

تشهد العلاقات بين بريطانيا وإيران أزمة منذ ما يقرب من أسبوع، وأصبح السفير البريطاني روب ماكير شخصًا غير مرغوب فيه داخل طهران، وهو ما تسبب في مغادرة السفير البريطاني لإيران. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن سفير بريطانيا في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، قائلا: "مشاركة سفير لندن فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرا غير مقبول". وتعود الأزمة إلى احتجاز إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة بمزاعم التحريض على التظاهر ضد الحرس الثوري.
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