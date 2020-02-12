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غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

ينصح دائما باستخدام غسول اليد لقدرته على إزالة البكتيريا والجراثيم خصوصا مع انتشار الفيروسات المميتة مثل الكورونا.. لكن لا بد أن يحتوي الغسول على 60% من الكحول على الأقل
تحرير:إسراء سليمان ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م
عادات صحية
عادات صحية
توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
ومن أكثر النصائح التي يتداولها خبراء التغذية اتباع عادات صحية للتمتع بحياة صحية وسعيدة، لكن مثلما يُقال "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"، وفي نفس الوقت، يطبق حتى على العادات الصحية المتبعة، فالإفراط في استخدامها أو ممارستها أو اتباعها، ينتج عنها آثار سلبية وغير صحية، وفيما يلي بعض من هذه العادات: 1-
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دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يومًا

توصلت دراسة جديدة إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان قد تصل إلى 24 يوما في حالات نادرة، وهي فترة أطول من التي كان متعارفا عليها، والتي تُقدّر بـ14 يوما فقط كحد أقصى، فيما شُخّصت حالة جديدة في الصين، لم تُظهر أعراض الإصابة لـ17 يوما، على أنها مصابة بالفيروس، الأمر الذي قد يؤكد زيادة فترة الحضانة عن تلك المتعارف عليها.
الإرهاق-الذي-يسبق-الدورة-الشهرية

ماذا تخبرك الدورة الشهرية عن حالتك الصحية؟

تشنجات، الصداع النفسي، النزيف الزائد.. كل هذه الآثار الجانبية لها علاقة بوجود الدورة الشهرية، ولكن الأطباء يحذرون النساء من الآلام وعدم الراحة التي تحدث في بعض الأحيان. كشفت جينو بيكورارو، طبيب أمراض النساء، السبب وراء الشكاوى الشائعة للدورة الشهرية والعلامات التحذيرية التي من المفترض مناقشتها مع الطبيب. ويعتبر عدم انتظام الدورة الشهرية من المشكلات الشائعة نتيجة الإجهاد ولكن النزيف بين الدورات أو بعد ممارسة العلاقة الحميمة أمر غير طبيعي ويجب التحقق منه لأنه قد يكون علامة على السرطان، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
تقليل-الملح-في-الطعام

استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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مشروبات الزنجبيل

لو بتعاني من عسر الهضم.. تناول عصير القرع بالزنجبيل

نحرص دائمًا على تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم، وخاصة في وجبة الإفطار، لذا ينصح باستهلاك الفواكه والخضراوات الطازجة، بجانب عصير طازج غني بالمعادن والفيتامينات الهامة، ولكن هل تعلم أن عصير القرع بالزنجبيل من أفضل الخيارات الصحية التي يجب إدراجها في الصباح؟ كلًا منهما غني بالمغذيات الهامة، ويعملان على التقليل من حرارة الجسم، والمساعدة في فقدان الوزن، إضافة إلى معالجة عسر الهضم، وضغط الدم المرتفع، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

مارس الرياضة بانتظام.. قلتها يؤدي إلى سرطان الثدي

في كل يوم توجد العديد من الدراسات والأبحاث التي توضح أهمية ممارسة الرياضة، وخاصة أن النتائح وضحت فاعليتها في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحماية من الأمراض المزمنة الأخرى، على سبيل المثال المشي لـ30 دقيقة يوميًا يضمن لك قلب صحي، على الجانب الآخر قلة النشاط البدني واهمال الرياضة، ينتج عنه العديد من الأمراض، التي تتزايد وتظهر عند التقدم بالعمر، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وسرطان الثدي وأمراض الكلى، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
نصائح-لاتخاذ-قرارا صحيح-في-العام الجديد

احذر.. الجوع يؤثر على اتخاذ قرارات سليمة بشأن حياتك

تحتاج بعض القرارات إلى التفكير بشكل عميق، مع دراسة الموضوع من جميع النواحي، وقد يتطلب منك الأمر فترة، لكن في النهاية سوف تصل إلى القرار السليم، ويقول بعض خبراء التغذية أن الطعام يؤثر بشكل كبير على تفكيرك،، وربما تقوم ببعض الحماقات، فالشعور بالجوع يجعلك تتصرف بعشوائية، لأن عقلك مشغول بأمر آخر، وللتأكد من ذلك قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من الأشخاص، للتأكد من أن الطعام يلعب دورا في اتخاذ قرار سليم، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "timesofindia".
مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
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