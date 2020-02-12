غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

ينصح دائما باستخدام غسول اليد لقدرته على إزالة البكتيريا والجراثيم خصوصا مع انتشار الفيروسات المميتة مثل الكورونا.. لكن لا بد أن يحتوي الغسول على 60% من الكحول على الأقل

تحرير:إسراء سليمان ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م

عادات صحية

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

ومن أكثر النصائح التي يتداولها خبراء التغذية اتباع عادات صحية للتمتع بحياة صحية وسعيدة، لكن مثلما يُقال "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"، وفي نفس الوقت، يطبق حتى على العادات الصحية المتبعة، فالإفراط في استخدامها أو ممارستها أو اتباعها، ينتج عنها آثار سلبية وغير صحية، وفيما يلي بعض من هذه العادات: 1-