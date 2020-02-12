غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

ينصح دائما باستخدام غسول اليد لقدرته على إزالة البكتيريا والجراثيم خصوصا مع انتشار الفيروسات المميتة مثل الكورونا.. لكن لا بد أن يحتوي الغسول على 60% من الكحول على الأقل
توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
ومن أكثر النصائح التي يتداولها خبراء التغذية اتباع عادات صحية للتمتع بحياة صحية وسعيدة، لكن مثلما يُقال "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"، وفي نفس الوقت، يطبق حتى على العادات الصحية المتبعة، فالإفراط في استخدامها أو ممارستها أو اتباعها، ينتج عنها آثار سلبية وغير صحية، وفيما يلي بعض من هذه العادات:
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ومن أكثر النصائح التي يتداولها خبراء التغذية اتباع عادات صحية للتمتع بحياة صحية وسعيدة، لكن مثلما يُقال "إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده"، وفي نفس الوقت، يطبق حتى على العادات الصحية المتبعة، فالإفراط في استخدامها أو ممارستها أو اتباعها، ينتج عنها آثار سلبية وغير صحية، وفيما يلي بعض من هذه العادات:
1- الإفراط في تناول الفيتامينات
يحتاج الجسم إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن الصحية، لكن الإفراط في معدلاتها يؤدي إلى حدوث خلل بالجسم، فوضحت العديد من الدراسات أن استهلاك الفيتامينات أكثر من المعدل المتطلب بـ4 مرات، يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لأن تناول جرعة زائدة ينتج عنها خلل في النمو الطبيعي للخلايا، فإذا كنت تتناول فيتامينات متعددة، عليك باختيار أنواع لا تزيد قيمتها عن 100% من الكمية الموصى بها يوميًا، أو يمكن الحصول عليها من مصادر طبيعية صحية كالخضراوات والفواكه.
2- التنظيف المستمر للأسنان
هل تغسل أسنانك بقوة؟ إذا كنت تقوم بذلك، عليك بالتوقف على الفور، حيث أن الإفراط في غسيل الأسنان، يضعف المينا الموجودة على أسنانك، ويؤدي أيضًا إلى حدوث التهابات بالغة، فوضحت العديد من الدراسات، أن ما بين 10 إلى 20% من البالغين، يعانون من الأسنان التالفة، نتيجة الإفراط في استخدام الفرشاة، لذا عليك باستخدام فرشاة ناعمة، للحفاظ على أسنان صحية.
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3- تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية
على الرغم من أن 5% من الأشخاص لا يتناولون الكمية الموصى بها من الألياف، إلا أن الزيادة الكبيرة في تناولك، يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ والغازات، فإذا كنت ترغب في زيادة تناولك للألياف، فابدأ بإضافة كمية معقولة يوميًا إلى نظامك الغذائي المعتاد لمدة أسبوع، على سبيل المثال يمكنك البدء بإجراء تغييرات صغيرة مثل تناول التفاح بدلًا من رقائق البطاطس.
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4- استخدام غسول لليد غني بالكحول
ينصح دائمًا باستخدام غسول لليدين، لقدرته على إزالة الباكتيريا والجراثيم، في وقت انتشرت به الفيروسات المميتة مثل الكورونا، لكن لا بد أن يحتوي على 60% من الكحول على الأقل، على الجانب الآخر، وضحت العديد من الدراسات أن الجيل لا يكون مفيدًا عند التعرض لمواد ضارة بشكل كبير مثل المبيدات الحشرية أو مستحضرات التنظيف، وبالتالي الأفضل غسيل اليدين بالماء والصابون، وعدم لمس الأسطح، لأن العدوى تنتقل دائمًا من خلال الرزاز.
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ما سبق مجموعة من العادات الصحية، التي نتعامل معها يوميًا، لكن ليس كل ما هو صحي نفرط في استخدامه، فممارسة التمرينات الرياضية من الأمور الهامة، لكن التمرين لساعات طويلة بعد يوم عمل طويل، يؤدي إلى آلام بالعضلات والعظام، كما أن الاعتماد على الطعام "الأورجانيك" لا يفيد دائمًا، فلا مانع من تناول الدهون بكميات معتدلة.
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