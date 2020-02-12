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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

مراعاة الأكثر احتياجا.. السيسي يوجه باستمرار تحسين مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وشهد الاجتماع استعراض السياسة النقدية وما يقوم به البنك المركزي من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
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غدا.. طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح معتدلة.
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«ماما ماجي».. المصرية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

ذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عدد من الجهات المحلية والدولية ومن بينها البرلمان الكندي قررت ترشيح السيدة المصرية ماجي جبران والمعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، مضيفة أن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس أعلن ترشيحه "ماما ماجي" لجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، وكذلك دورها الفاعل في الترويج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 31 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
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عبد العال يطالب الحكومة بإعادة دراسة سعر قصب السكر

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مجلس الوزراء باسمه ونواب البرلمان وخاصة محافظات الصعيد بإعادة الدراسة بشأن سعر محصول قصب السكر التي يبنى عليها تحديد السعر وذلك لكل المحافظات التي تعاني، قائلا: "الأمر لا يمكن أن تتجاهله الحكومة، هذا أمر مرتبط بحياة المواطنين، وهم لا يطلبوا أكثر من اللازم، الحد الأدنى الذي يجبر الضرر ليس إلا"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الذى يناقش طلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
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رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
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