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الاتصالات تبحث مع هيئة الاستثمار ميكنة الخدمات

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يجتمع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة مشروعات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الخدمات الاستثمارية
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
الاتصالات والاستثمار
الاتصالات والاستثمار
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي أثمر عن تحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي؛ مؤكدا على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة
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السيسي- ياسر شاكر

أورنج تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مصر خلال 2020

أعلنت اورنچ مصر عن استثمارات جديدة بشبكتها هذا العام تبلغ 4 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية وليصل حجم استثمارات اورنچ لأكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر علي مدى 20 عام، وتوالت تدفقات الاستثمارات الفرنسية نتيجة ثقة مجموعة اورنچ العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، فأصبحت اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1564 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

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دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.
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الصين تنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما

تمكنت مجموعة محركات "جيانج لينج"، أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف فى الصين، من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 12 يوما، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد". وذكرت المجموعة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، إذ تم إنتاج 10 سيارات إسعاف في يوم واحد.
وزير الاتصالات في مقر المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: الشركة المصرية للاتصالات ليست للبيع

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بافتتاح منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، وذلك لتقديم كل خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل، جاء ذلك خلال زيارة السيد الوزير لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وزير الاتصالات يفتتح مكاتب بريد الدقهلية

وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا المتطورة

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بافتتاح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما وتحويلهما الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية للمواطنين، وصرح عصام الصغير بأن هذا الافتتاح يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تهدف الي تحويل مكاتب البريد الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم جميع الخدمات الحكومية الالكترونية.
وزير -الاتصالات- عمرو -طلعت

«رحلة مع مغامر مصري» تروج لمشروعات وزارة الاتصالات

رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل، تزامناً مع المواعد السنوي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وتنتهي في الأول من يونيو 2020 عند أهرامات الجيزة، يجوب الرحالة خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعم النماذج الواعدة للشباب، وتشجيع المبادرات الإبداعية والأفكار الابتكارية لهذه النماذج الملهمة.
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