أورنج تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مصر خلال 2020

اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

اورنج مصر

أعلنت اورنچ مصر عن استثمارات جديدة بشبكتها هذا العام تبلغ 4 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية وليصل حجم استثمارات اورنچ لأكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر علي مدى 20 عام، وتوالت تدفقات الاستثمارات الفرنسية نتيجة ثقة مجموعة اورنچ العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، فأصبحت اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة

وبنهاية 2019 عادت اورنچ مصر لتحقيق الربحية مدعومة بالاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في البنية التحتية وخدمات نقل البيانات التي ستمثل حوالي 50% من إيرادات الشركة خلال عام 2020 مقارنة بـ 40% من إيرادات 2019. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ترتكز استراتيجية اورنچ علي دعم توجه الدولة في مشروعات التحول الرقمي والشمول