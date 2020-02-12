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أورنج تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مصر خلال 2020

اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه
تحرير:أحمد البرماوي ١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
اورنج مصر
اورنج مصر
أعلنت اورنچ مصر عن استثمارات جديدة بشبكتها هذا العام تبلغ 4 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية وليصل حجم استثمارات اورنچ لأكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر علي مدى 20 عام، وتوالت تدفقات الاستثمارات الفرنسية نتيجة ثقة مجموعة اورنچ العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، فأصبحت اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة
وبنهاية 2019 عادت اورنچ مصر لتحقيق الربحية مدعومة بالاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في البنية التحتية وخدمات نقل البيانات التي ستمثل حوالي 50% من إيرادات الشركة خلال عام 2020 مقارنة بـ 40% من إيرادات 2019. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ترتكز استراتيجية اورنچ علي دعم توجه الدولة في مشروعات التحول الرقمي والشمول
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الاتصالات تبحث مع هيئة الاستثمار ميكنة الخدمات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

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شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

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دويتشه بنك يتوقع وصول سعر الدولار لـ15 جنيه في 2020

توقع تقرير صادر من «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 جنيه في نهاية العام. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.66 جنيه، ونحو 15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقع البنك أيضا، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام الماضي.
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