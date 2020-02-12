أورنج تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات فى مصر خلال 2020

اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه
أعلنت اورنچ مصر عن استثمارات جديدة بشبكتها هذا العام تبلغ 4 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية وليصل حجم استثمارات اورنچ لأكثر من 60 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر علي مدى 20 عام، وتوالت تدفقات الاستثمارات الفرنسية نتيجة ثقة مجموعة اورنچ العالمية بمستقبل سوق الاتصالات في مصر ومقومات جذب الاستثمار في ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، فأصبحت اورنچ من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر حيث قامت خلال عام 2017 بزيادة رأسمال وحدتها في مصر بنحو 750 مليون يورو، أو ما يعادل 15 مليار جنيه، دفعة واحدة
وبنهاية 2019 عادت اورنچ مصر لتحقيق الربحية مدعومة بالاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في البنية التحتية وخدمات نقل البيانات التي ستمثل حوالي 50% من إيرادات الشركة خلال عام 2020 مقارنة بـ 40% من إيرادات 2019.
وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ترتكز استراتيجية اورنچ علي دعم توجه الدولة في مشروعات التحول الرقمي والشمول
وبنهاية 2019 عادت اورنچ مصر لتحقيق الربحية مدعومة بالاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في البنية التحتية وخدمات نقل البيانات التي ستمثل حوالي 50% من إيرادات الشركة خلال عام 2020 مقارنة بـ 40% من إيرادات 2019.
وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 ترتكز استراتيجية اورنچ علي دعم توجه الدولة في مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال التوسع في خدمات اورنچ كاش بما يتوافق مع المستجدات العالمية فى تحديث الخدمات الإلكترونية خاصة وان اورنچ تعد المشغل الوحيد في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يقدم خدماته لأكثر من 19 دولة علاوة عن أنها المشغل الوحيد الذي يمتلك بنك. وتتمتع اورنچ بخبرات واسعة في مجال الشمول المالي حيث وصل حجم تحويل الأموال بين الدول الإفريقية التي تعمل بها اورنچ عبر خدمة "اورنچ كاش" أكثر من 40 مليار يورو سنويًا.
وتنفيذاً لاستراتيجية التحول الرقمي التي بدأت بها اورنچ العام الجديد بتوقيع اتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات حوسبة سحابية خاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة باستثمارات بلغت 135 مليون دولار.
وفي إطار خطط زيادة الاستثمارات والتوسع في مصر افتتحت اورنچ في عام 2019 مركزا جديدا للاتصالات في القرية التكنولوجية بأسيوط لخدمة عملائها خلال ستة أشهر فقط من توقيع الاتفاقية علي هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر. ويتيح المركز الجديد مئات من فرص العمل للكفاءات الشابة في صعيد مصر، ويفتح لهم آفاقا جديدة للمساهمة في الطفرة التكنولوجية التي تشهدها مصر.
كما تشارك " اورنچ لاب" – Orange Lab المتخصصة في الأبحاث والتطوير في توفير برامج تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب وخريجي الجامعات في مختلف المحافظات وخاصة في الصعيد للعمل في سوق الاتصالات والبرمجيات الحديثة في المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.
ومن أجل التوازن مع نمو الطلب على خدمات المحمول خاصة نقل البيانات قامت الشركة بزيادة متاجرها خلال عام 2019 في جميع أنحاء الجمهورية بنسبة 6? مقارنة بعام 2018.
ومنذ اصدار اول التقرير الرسمي الاول من نوعه من الجهاز القومي للاتصالات عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول، تفوقت اورنچ على جميع شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة تنزيل وتحميل البيانات. كما أثبت تطبيق Speedtest من شركة Ookla العالمية أن اورنچ هي أسرع شبكة في مصر بعد اختبارات سرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية ومتفوقة على جميع الشبكات في مصر.
وجاءت اورنچ مصر، التي توظف أكثر من 8500 موظف بشكل مباشر وغير مباشر، ضمن أفضل خمس شركات في العالم بعد اجتيازها للعديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات تحت إشراف مؤسسة Top Employer حيث تميز أداء الشركة وفقاً لحزمة معايير أساسية، منها معايير ثقافة وبيئة العمل واستراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية وادارة وتقييم الاداء وتنمية المهارات القيادية والمزايا والأجور والتعلم والتطور الشخصي والمهني للموظفين.
وتولي اورنچ اهتماماً خاص بالمسئولية المجتمعية ايمانا منها بأهمية الشراكة لتنفيذ ولتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص و المؤسسات والجمعيات الأهلية. وتشمل استراتيجية اورنچ في قطاع المسئولية المجتمعية 4 مجالات رئيسية هي التعليم وتنمية المجتمع والصحة وتمكين المرأة ودعم الشباب وتدريبهم وريادة الأعمال.