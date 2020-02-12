مصر تجدد اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الإفريقي

١٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

أحمد أحمد

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 10 سنوات، ووقع الاتفاقية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الكاف. من جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي أبرمت في نوفمبر 2007 بين الطرفين، وأضاف أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيع اتفاقية المقر الجديدة التي تجدد تلقائيا كل 10 سنوات.

وأكمل أشرف صبحي: "كل من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقًا لطلب كاف كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات لمقر كاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد